ثمرة تعاون البنوك و«الدراسات المصرفية» لتحقيق مستهدفات «المركزي» بدعم الكوادر الوطنية

«كفاءة» تضمنت برنامجاً تعليمياً وتدريبياً لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل بالبنوك

تضمنت برنامج «هارفارد» لتطوير القيادات التنفيذية وموجهاً للقيادات الوسطى لتطوير مهاراتهم

أهميتها تكمن في دورها بمواكبة القطاع المصرفي والمالي للتطورات في مختلف المجالات





يواصل بنك الكويت المركزي تطوير نموذج أعماله بشكل حثيث ودؤوب في جميع المجالات والميادين وعلى مختلف الأصعدة والاتجاهات بهدف الارتقاء المستمر بمستوى القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، ويأتي على رأس هذه الاهتمامات الاستثمار في الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة باعتبارها الضمانة المباشرة والركيزة الأساسية لريادة واستدامة القطاع المصرفي والمالي وخدماته وأعماله في الكويت.



وفي بيان صحافي لبنك الكويت المركزي أكد فيه أن مبادرة «كفاءة» هي رؤية طموحة يقودها البنك لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية النوعية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والتقنية من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية والأكاديمية النوعية عالية المستوى الموجهة لمختلف الشرائح والفئات من الشباب الكويتي.



وأشار البنك في بيانه إلى أن مبادرة «كفاءة» التي بدأت برامجها قبل ما يقارب خمسة عشر عاما، حيث انطلقت منذ العام 2009 بالتعاون مع كلية «هارفارد» لإدارة الأعمال وتطورت منذ ذلك الحين إلى أن أصبح عدد برامجها النوعية 8 فرص ثمينة مع شراكات عالمية وإقليمية تستهدف فئات متنوعة تبدأ من المرحلة الجامعية مرورا بمرحلة ما بعد التخرج وصولا إلى الدراسات العليا، والبرامج المهنية المتقدمة بالإضافة إلى القيادة والإدارة التي تستهدف ذوي الخبرة والممارسة، سعيا للتطوير المستمر وفق أفضل الممارسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية، حيث تضمنت المبادرة البرامج التالية:



1 - برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل بالقطاع المصرفي (بدأ في عام 2009)، حيث يضمن للمجتازين وظيفة في إحدى البنوك الكويتية كما يشمل البرنامج تعليما وتدريبا داخليا وخارجيا.



2 - برنامج «هارفارد» لتطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال (بدأ في عام 2009) موجه للقيادات الوسطى ويستهدف تطوير المهارات القيادية.



3 - برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير (بدأ في عام 2015) ويتضمن تحمل تكاليف الدراسة والمعيشة والانتقال دون إلزام في أهم الجامعات المعتبرة في العالم.



4 - برنامج قادة الأمن السيبراني (بدأ في عام 2017) ويتضمن برنامجا تدريبيا رفيع المستوى داخل الكويت وخارجها مع أهم الخبرات والمراكز العالمية.



5 - جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي (بدأت في عام 2017) وتستهدف دعم البحث العلمي الرصين في المجالات الاقتصادية وتقدم أعلى جائزة نقدية في الكويت للفائزين بالإضافة للنشر.



6 - جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي (بدأت في عام 2018) وتستهدف دعم الشباب والطلبة للاهتمام بالبحث العلمي في المجالات الاقتصادية وتقدم أعلى جوائز نقدية للفائزين بالإضافة للنشر.



7 - شهادة المدقق الشرعي المعتمد (بدأ في عام 2019) وتعبر مدخلا مهما وإلزاميا للعمل في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي في البنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية.



8 - برنامج قادة إدارة المخاطر (بدأ في عام 2019) ويعتبر من أهم البرامج التي تقدم في هذا المجال وتستهدف تزويد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالمختصين في هذا المجال الحيوي والمهم.



وأشار بنك الكويت المركزي في بيانه الى أن أهمية مبادرة «كفاءة» تكمن أيضا في دورها في مواكبة القطاع المصرفي والمالي في الكويت للتطورات في مختلف المجالات في العالم، كما أن المبادرة تعتبر إحدى أبرز المنصات الموثوقة لتزويد القطاع المصرفي والمالي الكويتي بالقدرات المهنية عالية المستوى وفق أرقى المعايير العالمية، إذ تخرج من البرامج 1051 خريجا و88 تحت التدريب، كما حصل على جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي 3 أبحاث فائزة لـ 5 باحثين، وحصل على جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي بحثان لفائزين.



وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون استراتيجي مع البنوك الكويتية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وتم وضع الإمكانيات المالية والبشرية والفنية لإنجاحها ودعمها وتقديمها في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية وتحقيق مستهدفات بنك الكويت المركزي في دعم الكوادر الوطنية لتبوؤ مختلف المراكز الحيوية في الوحدات المصرفية والمالية وسد فجوة الخبرات من هذه الكفاءات.



ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مبادرة «كفاءة» عبر الموقع الإلكتروني www.kafaakw.org وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.