أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر مايو المقبل.



وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن الطن المتري الواحد من غاز «البروبان» سيباع بـ 555 دولارا خلال مايو المقبل، كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز «البيوتان» بـ 555 دولارا.



ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان والبيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.



وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.