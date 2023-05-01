28% تراجع محصلة السيولة الشهرية بمتوسط يومي 35 مليون دينار

1.2% مكاسب للسوق الأول.. 1.9% للرئيسي و1.3% للمؤشر العام



شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر أبريل المنتهية جلساته أمس بارتفاع جماعي على مستوى المؤشرات، فيما تباين أداء المتغيرات بارتفاع القيمة السوقية بنسبة 1.3% مقابل تراجع معدلات السيولة وأحجام التداول نظرا لاقتصار تعاملات الشهر على 18 جلسة لتعطل السوق بمناسبة عيد الفطر.



وجاءت مكاسب سوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات أبريل بدعم قوي من النتائج المالية المعلنة من قبل البنوك والشركات عن الربع الأول من العام الحالي، والتي شهدت نموا لافتا خاصة على مستوى بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي حقق أعلى أرباح فصلية بتاريخه بإجمالي 162 مليون دينار بنمو 133%، وبدت جليا اسهامات صفقة الاستحواذ على أهلي متحد البحرين في تحقيق هذه الأرباح القياسية.



كما يدعم سوق الأسهم الكويتي ويدفعه في الاتجاه الصاعد خلال الفترة الحالية، استقرار اسعار النفط فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.



وبنهاية التعاملات الشهرية، شهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية ارتفاعا بنسبة 1.3% بمكاسب 583 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 45.709 مليار دينار ارتفاعا من 45.126 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.



في المقابل انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 28%، بمحصلة شهرية بلغت 641 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار، وذلك مقارنة بسيولة مارس الماضي البالغة 887 مليون دينار بمتوسط يومي 40 مليون دينار، ويعد هذا التراجع في السيولة مبررا نظرا لتراجع عدد جلسات التداول كما هو مشار أعلاه، فضلا عن ان شهر مارس الماضي شهد تدفقات اجنبية جراء المراجعة الدورية لفوتسي راسل.



وجاء في صدارة الأسهم الأعلى من حيث قيمة التداول خلال ابريل، سهم «بيتك» بإجمالي 181 مليون دينار، تلاه سهم «اجيليتي» بـ 54.5 مليون دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 53 مليون دينار.



وتراجعت كذلك أحجام التداول بنهاية التعاملات الشهرية بنسبة 12%، بكميات 2.2 مليار سهم مقابل 2.5 مليار في تعاملات مارس الماضي، وجاء في صدارة الأكثر نشاطا من حيث التداولات خلال ابريل سهم «بيتك» بنحو 241 مليون سهم، تلاه «مشاريع» بـ187 مليون سهم، ثم «جياد» بـ 148 مليون سهم خلال ابريل الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات شهر ابريل على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% بمكاسب 91 نقطة ليصل إلى 7912 نقطة من 7821 نقطة نهاية شهر مارس الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 1.9% بمكاسب 106 نقاط ليصل إلى 5606 نقطة ارتفاعا من 5500 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.3% بمكاسب 92 نقطة ليصل إلى 7142 نقطة ارتفاعا من 7050 نقطة.