بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بنظام الدوام المرن في البلدية على ثلاث فترات. وتضمن التعميم التالي: مواعيد العمل الرسمي بنظام الدوام المرن من الاحد حتى الخميس من كل اسبوع بواقع 7 ساعات على النحو التالي:



أولا: تكون مواعيد الدوام الرسمي بالوحدات التنظيمية ومقرها مباني البلدية الرئيسية وهي: قطاع مدير عام البلدية وقطاع المالية والادارية وقطاع التنظيم العمراني وقطاع المساحة وقطاع المشاريع وقطاع التطوير والمعلومات بنظام الدوام المرن بإحدى الفئات التالية:



1 ـ الفئة (أ) بداية الدوام من 7 صباحا حتى 2 ظهرا.



2 ـ الفئة (ب) بداية الدوام من 7.30 صباحا حتى 2.30 ظهرا.



ثانيا: تكون مواعيد الدوام الرسمي قطاع شؤون الخدمات البلدية ـ وأفرع البلدية بالمحافظات (العاصمة والجهراء ـ حولي والاحمدي ـ الفروانية ومبارك الكبير) بنظام الدوام المرن بإحدى الفئات التالية:



1 ـ الفئة (ب) بداية الدوام من 7.30 صباحا حتى 2.30 ظهرا.



2 ـ الفئة (ج) بداية الدوام من 8 صباحا حتى 3 عصرا.



على ان يتولى رؤساء القطاعات بتحديد الفئة (نظام الدوام) لكل وحدة تنظيمية تابعة له ومخاطبة الجهة المختصة بمتابعة نظام البصمة ـ ادارة شؤون الموظفين ـ لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات.



كما انه لا يخل العمل بهذا النظام بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة او فترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة او نظام الاستئذان او غير ذلك من قواعد او أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه اعلاه.



كما لا يمس هذا التعميم بأنظمة النوبة او الخفارة المعمول بها بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012.