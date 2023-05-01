أعلنت البلدية الكويت أمس بدء المرحلة الثانية من حملة النظافة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها في شهر مارس الماضي لرفع مستوى النظافة في المحافظات الست. وأكدت البلدية في بيان صحافي لإدارة العلاقات العامة، أن الفرق الميدانية في مراكز النظافة التابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في جميع المحافظات ستكثف جولاتها التفتيشية للحد من مخالفات النظافة في المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والصناعية والزراعية.



وأوضحت أن الهدف من تلك الجولات الميدانية هو رصد المخالفات ومتابعة أعمال النظافة من مفتشي النظافة بنظام النوبات على مدار 24 ساعة والموجودين في مراكز النظافة المنتشرة في المحافظات الست. وأضافت أن من أهداف الحملة مراقبة أداء شركات التنظيف والحد من المظاهر السلبية ومخالفات لائحة النظافة العامة.