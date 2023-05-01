يحيى حميدان



تغلب الساحل على النصر 3-0 في لقاء تحصيل حاصل مساء أمس على ستاد نادي الشباب ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور تحديد البقاء والهبوط في دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وبات رصيد «أبناء أبوحليفة»، الذين ضمنوا الهبوط لدوري المظاليم، 18 نقطة في المركز الرابع والأخير في هذا الدور، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق بـ31 نقطة. تسيد الساحل مجريات الشوط الأول بشكل كامل واستطاع خلاله تسجيل 3 أهداف متتالية بطريقة متشابهة بعد تمريرة في عمق دفاع النصر «المضروب» وإنهاء مباشر للكرة في شباك الحارس فواز الدوسري، وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق العماني حمد الحبسي (12) والتونسي طارق عجون (14) وأحمد الحديدي (36).



ولم يتغير الحال في الشوط الثاني بعدما استمر اللعب محصورا في وسط الملعب دون محاولات حقيقية.