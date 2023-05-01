

بيروت - بولين فاضل



على الرغم من إغلاق الفنانة نادين نسيب نجيم خاصية التعليقات عبر حسابها الشخصي في «انستغرام» بعد نشر صورها الأخيرة رفقة خطيبها في المالديف، إلا أنها لم تسلم من التعليقات السلبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وواجهت هجوما حادا بسبب الصور مع خطيبها بملابس البحر ووصفها البعض بالجريئة.



وردت نادين على تلك الانتقادات من خلال منشور على حسابها بـ «إنستغرام» مقتبس من مقولة لمغني الراب ليكراي مور، يتضمن: «إذا كنت تحيا لإرضاء الناس فإنك ستموت من رفضهم، صباح الخير للناس الجميلة».



وكانت الفنانة نادين نجيم قد أثارت جدلا كبيرا الأيام الماضية، وتصدرت مؤشرات البحث «غوغل» بعد أن نشرت عبر حسابها الشخصي مجموعة من الصور جمعت بينها وبين خطيبها على شاطئ المالديف، وعلقت على الصور: «السماء بالأعلى، والرمال بالأسفل، والسلام بالداخل، لا أمل أبدا من المالديف».