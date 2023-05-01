تناول المشروبات السكرية مرة واحدة يومياً يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الكبد



أشار بحث قدم في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية إلى ارتباط شرب مشروب واحد على الأقل من المشروبات السكرية يوميا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد. وقام باحثون من مؤسسات متعددة بما في ذلك مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة بفحص بيانات 90504 امرأة بعد سن اليأس، تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما على مدى ما يقرب من 19 عاما من المتابعة لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين تناول المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصير الفاكهة وخطر الإصابة بسرطان الكبد، ووجدوا أن النساء اللاتي تناولن مشروبا محليا واحدا على الأقل يوميا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 73% مقارنة بالنساء اللاتي تناولن ثلاثة مشروبات حلوة أو أقل في الشهر. وبحسب البيانات، فإن النساء اللاتي يشربن مشروبا حلوا واحدا أو أكثر يوميا كان لديهن خطر أعلى بنسبة 78%.



ويعتبر سرطان الكبد هو الشكل السادس الأكثر شيوعا لتشخيص السرطان في جميع أنحاء العالم، وفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي.



وتشير الدلائل إلى أن عادات المشروبات الأخرى يمكن أن تؤثر على مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، مثل شرب القهوة.



المصدر: insider