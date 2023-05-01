

ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه فولام 2-1 أمس ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على تشلسي غدا الثلاثاء، علما ان مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد فولام عند 45 نقطة في المركز العاشر.



وتقدم إيرلنغ هالاند للسيتي في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كارلوس فينسيوس التعادل لفولام في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 36 سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي. ورفع العملاق هالاند رصيده إلى 34 هدفا في 30 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليدخل التاريخ من بابه الواسع بعدما تساوى مع المهاجمين أندي شيرر وأندي كول، اذ سجل شيرر 34 هدفا لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.



كما كان الهدف الـ 50 لهالاند أيضا في مختلف المسابقات منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني، متفوقا بفارق 21 هدفا عن أي لاعب آخر في البريمييرليغ هذا الموسم، وأكثر من 7 أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.



وفي مباراة مثيرة، حقق ليفربول فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة 4-3 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا 1-0 سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 39، ورفع يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا الذي تلقى الخسارة الاولى بعد 10 مباريات عند 54 نقطة في المركز السادس.



هذا، وقلب نيوكاسل تأخره بهدف أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف إلى فوز 3-1، حيث تقدم ستيوارت أرمسترونغ لساوثهامبتون في الدقيقة 41، قبل أن يدرك كالوم ويلسون التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 79 سجل ثيو والكوت لاعب ساوثهامبتون الهدف الثاني لنيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعود ويلسون ويسجل الهدف الثاني له والثالث لنيوكاسل، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.



وضمن منافسات الجولة ذاتها، اكتسح بورنموث ضيفه ليدز 4-1 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ 16.