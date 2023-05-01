بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن وزيرة الشؤون ووزيرة المرأة والطفولة م.مي البغلي عقدت اجتماعا مع اللجنة الخاصة بمتابعة أعمال حملة الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»، وذلك لاعتماد الآلية النهائية للصرف وفق الأولويات المحددة من الفئات المستهدفة وإرسال كتاب بذلك إلى وزارة العدل يتضمن الحصيلة النهائية للحملة، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء الصرف والعدد التقديري للمستفيدين وتحديد سقف الحد الأعلى للمديونيات بما لا يزيد على 5000 دينار. وتوقعت المصادر بدء عملية الصرف خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تزويد الوزيرة م.البغلي بالتقرير النهائي لأعداد المستفيدين من الحملة. كما أشارت إلى أن هناك دراسة يجري إعدادها في الوزارة لاعتماد حملة الغارمين سنويا كمشروع دائم مثل مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان، على أن يتم اعتماد الآليات الخاصة للتنفيذ بشكل سنوي. وكانت حملة «فزعتكم فرحة لهم»، التي نظمتها وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل على مدى الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قد نجحت في جمع مبلغ قدره 11 مليونا و441 ألفا و745 دينارا، بمساهمة 59252 متبرعا.



وقد شكلت الوزيرة م.مي البغلي لجنة مختصة لوضع معايير تحديد الغارمين المستفيدين من الحملة وفق أولويات تتقدمها فئة كبار السن والنساء ممن لهم ملفات في إدارة «التنفيذ المدني».