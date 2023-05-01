بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة م.مي البغلي في حديث لتلفزيون الكويت، عن الآلية المعتمدة في صرف حصيلة "حملة الغارمين" التي تم تنفيذها مؤخراً، مشيرة الى ان الهدف من حملة "فزعتكم فرحة لهم" هو تحقيق استفادة أكبر عدد ممكن من الغارمين.

وأوضحت م.البغلي أنه منذ البداية تم تحديد الشروط لسداد ديوان الغارمين عبر ادارة تنفيذ الاحكام المدنية، وهي ان يكون المستفيد كويتي الجنسية وان يكون عمره 40 سنة وفوق، وألا يزيد اجمالي مبلغ المديونية على 5000 دينار او أقل ليستفيد منها اكبر عدد ممكن.

وقالت م.البغلي إن عدد المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة، وقد شملت الفئات المستفيدة الغارمين أصحاب المديونيات من تاريخ 1/1/2013 حتى 15/5/2022، وهي النفقة (الأحوال الشخصية) وقيمتها 2,630,547 دينارا، والإيجارات بقيمة 1,676,249 ديناراً، والديون الفردية كانت 1,642,695 دينارا، ودائن شخصية اعتبارية (شركات - باستثناء شركات الاتصالات) 5,491,559 دينارا، موزعين على النفقة 1713 أسرة، وايجارات 889 مستفيدا منهم 268 نساء، و 621 رجال، والديون الفردية 920 مستفيدا، 304 نساء و 616 رجال، دائن شخصية اعتبارية 4171 مستفيدا منهم 1350 نساء و 2821 رجال، وقد وصل إجمالي مبلغ التبرعات للحملة الى 11 مليوناً و441 ألفا و51 دينارا.