أسامة أبو السعود

هنأ أمين السر بنقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، عبدالله الهاجري، جموع العاملين بالشركة وعمال الكويت والعالم بمناسبة يوم العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام .

وقال الهاجري في تصريح صحافي، ان عمال الكويت وخاصة عمال القطاع النفطي ضربوا أروع الامثلة في التفاني وحب الوطن منذ انطلاق هذا القطاع العملاق في اوائل الثلاثينيات من القرن الماضي .

وشدد الهاجري على ان الغزو العراقي الغاشم أثبت صلابة وقوة عمال القطاع النفطي الذين اعادوا جميع المصافي وخطوط الانتاج الى طبيعتها في أيام قليلة برغم الجريمة النكراء بحرق ابار النفط .

كما ضرب عمال القطاع النفطي أروع الامثلة في حب وطنهم خلال أزمة كورونا التي عصفت بالعالم وعطلت العديد من المصانع والشركات إلا ان عمال الكويت استمروا في عملهم حبا وتفانيا في خدمة وطنهم .

ودعا الهاجري في يوم العمال إلى ضرورة تحسين ظروف العمل لعمال الكويت ودعمهم في مختلف القطاعات وخاصة عمال القطاع النفطي وتحقيق المزيد من الفرص لهذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية في البلاد ومصدر الدخل الوطني الاول .

كما طالب الهاجري في ختام تصريحاته بضرورة إقرار الحكومة يوم الاول من مايو من كل عام إجازة رسمية في الكويت أسوة بعمال العالم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة وازدهار أوطانهم .