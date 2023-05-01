دمشق - هدى العبود



اعترفت الفنانة السورية ليليا الأطرش بأنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة عامين بسبب ظروف خاصة مرت بها ولم تكن مستعدة للظهور في الدراما، مشيرة إلى أن تقصيرها أبعدها عن التمثيل، وعرض عليها أدوار عديدة ومختلفة لكن لم تجد الدور المناسب لها.



وأضافت الأطرش: المشهد ليس بمساحته وعدده بل بتأثيره على الجمهور ومدى الرسالة التي يقدمها، سواء إنسانية أو عاطفية أو اجتماعية، كما أن البطولة في العمل تكمن بما يحمله النص، مؤكدة أنها لا تهتم بالأمور المادية التي تأتي في آخر اهتماماتها.



وصرحت خلال إطلالة تلفزيونية بأنها افتتحت مشروع «مطعم» في لبنان وكان ناجحا ولكن بعد سفرها إلى دبي أغلقته، وأعلنت أنها ستفتتح مشروعا جديدا يعنى بالمرأة من ناحية المكياج والشعر والملابس.



من جهة أخرى، أوضحت ليليا أنها لم تتزوج بعد لأنها لم تلتق الشخص المناسب لأفكارها وشخصيتها، وترفض الارتباط برجل يفرض عليها التخلي عن فنها، وأكدت أنها مرت بالعديد من العلاقات لكن لم يكن لديها أثر وكانت عابرة.