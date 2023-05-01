استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ظهر امس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جافان تشاباجين، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول اللقاء تطورات الوضع الإنساني في السودان وبحث أطر تعزيز التعاون المشترك لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

من ناحيته، أثنى وزير الخارجية خلال اللقاء على دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجهوده الإنسانية النبيلة وخاصة فيما يخص الاستجابة الإنسانية للكوارث التي تشهدها المنطقة مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها لجان وجمعيات الصليب والهلال نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها.

من جانبه، أعرب أمين عام الاتحاد الدولي عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مثمنا مبادرات الكويت في الاستجابة للطوارئ الإنسانية وأنها دائما سباقة للعمل الإنساني الأمر الذي أضفى مكانة مميزة للكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ضمنها الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعبان اليمني والسوري الشقيقين وبحثا تداعيات الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان والمجاعات في القارة الأفريقية ومناقشة أطر التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني.