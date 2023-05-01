أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغاين بدور الكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي والتعامل مع الأزمات والكوارث والمشاركة المجتمعية.

وقال شاباغاين لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير إن للجمعية تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضاف ان الجمعية أحد الأعضاء الأكثر نشاطا في الاتحاد سواء في دول المنطقة أو في المناطق التي تنتشر فيها الأزمات وينشط فيها الاتحاد الدولي وتعتبر مثالا يحتذى وتعكس تميز وريادة العمل الإنساني الكويتي.

وذكر أن الهلال الأحمر من الجمعيات الوطنية الفاعلة والداعمة لتوجيهات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لتحقيق أهدافها ومبادئها، منها تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين والمتضررين جراء الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.

ولفت إلى أنه يتابع بتقدير أنشطة الهلال الأحمر الكويتي الميدانية على الساحات اليمنية والسودانية والسورية ومواكبتها للوضع الإنساني والتعامل معه بمسؤولية وكفاءة عالية.

وقال شاباغاين إن لقاءه مع د.الساير تناول بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإنسانية والأزمات وفي مقدمتها قضايا اللاجئين والنازحين والجهود المبذولة من الطرفين لتخفيف معاناتهم وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أنه عرض أيضا دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث والحروب إضافة إلى تبادل خبرات وقدرات الجمعيات الوطنية التابعة للاتحاد في مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الساير أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، لاسيما الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لما فيه مصلحة الإنسانية، مشيدا بدور الاتحاد على صعيد المساعدات الإنسانية الدولية ومشاريعها التنموية في الدول التي تتعرض للأزمات.

وقال الساير إن جمعية الهلال الأحمر تتطلع الى تعزيز شراكتها مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والعمل معا من أجل تحسين أوضاع المتأثرين بالأزمات الإنسانية.

واستعرض الجهود الإنسانية والتنموية للجمعية في العديد من القضايا والدول ومنها جهودها في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والروهينغيا واليمن وتركيا.