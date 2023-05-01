عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل بما يلي:

بناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد، حفظه الله.

وقد أحيط المجلس علماً بالرسالة الواردة من عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والمتضمنة منح صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسام البرلمان العربي (وسام القائد) وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي باسم الشعب العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديرا وافتخارا واعتزازا لما يقدمه سموه، حفظه الله ورعاه، من خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، ومن منطلق حرص دولة الكويت في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة فقد قرر مجلس الوزراء ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة. هذا، وكلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارتي الدفاع والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة.