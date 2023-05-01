أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.مشعل القريفة أن الهيئة قادرة على استيعاب خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي كلية الزراعة من الدول الشقيقة والصديقة، كاشفا عن أنه سيتم قريبا افتتاح تخصص فني بيطري.

جاء ذلك خلال اجتماع م.القريفة مع طلبة دورة فني زراعة خلال أحد الدروس العملية لمقرر «محاصيل حقلية» لمراقب المشاتل الزراعية بالهيئة د.ريم الهزيم، حيث رحب بهم، وهنأهم على قرب تخرجهم والتحاقهم للعمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وذكر أن الخريجين سيكونون عونا للهيئة في تحقيق الرؤية التنموية الحكومية 2035، والتي من أبرز ركائزها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، داعيا الطلبة إلى المشاركة في الأنشطة والمبادرات التي تنضوي تحت رؤية واستراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات الحيوانية والسمكية والنباتية والتجميلية.

وشدد م.القريفة على أهمية الطب البيطري لارتباطه بالزراعة وصحة الإنسان، مشيرا إلى وجود أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان لابد من الوقوف عليها ودراستها ومنع تفشيها.

وأوضح أن الهيئة ترحب بجميع سبل التعاون والشراكة مع الجهات الأكاديمية والفنية للعمل على وضع مقترحات تعاون مشتركة بين جميع الأطراف للأبحاث وتطوير التدريب وتأهيل الكوادر البشرية والوطنية.