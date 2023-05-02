الدوحة - فريد عبدالباقي



عقدت مساء أمس اللجنة الانتخابية في الاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعها لفحص مستندات المرشحين لرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد عن الدورة القادمة، التي سيتم إجراء انتخاباتها في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد في الأول من شهر يونيو المقبل.



وقال رئيس اللجنة الانتخابية عبدالله حامد الملا إن اللجنة ستعقد اجتماعها للاطلاع على مستندات كل المرشحين الذين تقدموا بترشيحهم للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد عن الدورة القادمة بعد أن تم إغلاق باب الترشيح.



وتبدأ المرحلة الثانية من العملية الانتخابية وهي فحص أوراق الترشيح التي تم تأجيلها إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك ليتم التدقيق عليها واعتمادها أو إبلاغ المرشحين في حال عدم تطابقها مع شروط الترشيح.



وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية أن الشروط التي تم اعتمادها وفق اللائحة الانتخابية للاتحاد تتضمن أن يكون المرشح قد تم ترشيحه من أحد الأعضاء الـ 18 وهم أندية كرة القدم الـ 17 التي شاركت في الأنشطة الرسمية للاتحاد خلال الموسم 2022-‏‏‏2023 بالإضافة لمؤسسة دوري نجوم قطر بشرط ألا يتجاوز عدد مرشحي عضو الاتحاد أكثر من اثنين بمن فيهم الرئيس.



وأن يكون المرشح من المواطنين القطريين وألا يقل عمره عن 21 عاما، ويفضل أن يكون من الناشطين في مجال كرة القدم، وألا يكون قد أدين سابقا بارتكاب جريمة جنائية، ولا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل منصبا تنفيذيا في أي ناد من الأندية خلال فترة عضويته في اللجنة التنفيذية.



وقال الملا: ستقوم اللجنة بفحص أوراق الترشيح وأنها قد استوفت كل الشروط السابق ذكرها، وسيتم إخطار المرشحين بقبول ترشيحاتهم أو عدم قبولها بعد فحص كل المستندات، ويحق للمرشح الذي تم رفض قبول ترشيحه الاستئناف ضد قرار اللجنة في غضون 3 أيام من تسلمه الإخطار ومن ثم يبلغ بالرد على تظلمه خلال 3 أيام أيضا من قبل لجنة الاستئناف التي يرأسها مشرف قضائي.



ويعتبر نائب رئيس الاتحاد القطري الحالي جاسم راشد البوعينين، هو المرشح الأبرز لخلافة رئيس الاتحاد الحالي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني خلال الدورة المقبلة، كما تقدم هاني طالب بلان، ومحمد خليفة السويدي، وخالد عبدالله السليطي، وحسن جمعة المهندي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.