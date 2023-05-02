

يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019، وذلك عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو» أوساسونا ضمن منافسات المرحلة 33.



ويتصدر فريق «بلاوغرانا» الترتيب متقدما بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر ريال مدريد (79 مقابل 68)، ويسعى إلى رفع الفارق إلى 14 قبل ساعات من الرحلة المحفوفة بالمخاطر للنادي الملكي لمواجهة ريال سوسييداد الرابع في اليوم ذاته.



ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا والـ26 هذا الموسم لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من ريال سوسييداد لإسقاط النادي الملكي كي يصبح على بعد فوز واحد للظفر باللقب الأول منذ 2019.



لكن مهمة النادي الكاتالوني لن تكون سهلة أمام أوساسونا الثامن (44 نقطة)، الذي يخوض موسما رائعا، وهو على موعد تاريخي بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، لذا يتطلع لرحلته إلى «كامب نو» كأفضل تحضير قبل 4 أيام من الموقعة المرتقبة.



ويعاني برشلونة من الإرهاق ضمن واقع يدركه جيدا مدربه ومايسترو خط وسطه السابق تشافي هرنانديز، حيث يخوض اللاعبون مباراتهم الرابعة في 10 أيام وأمضى العديد منهم الكثير من الوقت داخل المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة، علما أن برشلونة ومع انتهاء مباراته أمام أوساسونا لن يلعب قبل 14 الجاري بسبب عدم إقامة مباريات الدوري في أسبوع نهائي الكأس.



ويقود الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين بـ 19 هدفا في 28 مباراة، خط الهجوم على أمل أن يهز الشباك للمباراة الثالثة تواليا بعدما سجل في الخسارة أمام رايو فايكانو 1-2 والفوز على ريال بيتيس.



وبات ليفاندوفسكي، الذي عاد إلى سكة التسجيل بعد فترة عجاف استمرت 4 مباريات، اللاعب الأكثر تسجيلا في «لا ليغا» في أول موسم له مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو (24 هدفا في موسم 2004-2005)، حسب موقع «أوبتا» للإحصاءات.



وشهدت مباراة بيتيس حدثا تاريخيا مع دخول مهاجم برشلونة المراهق المغربي الأصل لامين جمال بدلا من غافي في الدقيقة 83، ليصبح في سن الـ15 عاما و290 يوما أصغر لاعب يخوض مباراته الأولى بقميص الفريق الأول بالدوري.



من ناحيته، وبعد فوزه على ألميريا 4-2 بفضل ثلاثية من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي عاد إلى سباق ترتيب الهدافين مع 17 هدفا، يتحضر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستحقاق ريال سوسييداد الرابع والساعي الى البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة الى دوري الابطال الموسم المقبل (58 نقطة).



وتلقى النادي الملكي ضربة موجعة جراء إصابة لاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) في أوتار الركبة ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.



إلى ذلك، حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على مضيفه بلد الوليد 5-2، ضمن منافسات المرحلة 32 م، فيما صعب فالنسيا مهمته للبقاء في مصاف أندية الدرجة الأولى وتجنب الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1987، بخسارته أمام مضيفه قادش 1-2.



وحافظ القطب الثاني للعاصمة مدريد أتلتيكو الثالث مع 66 نقطة على فارق النقطتين مع جاره اللدود ريال الثاني.