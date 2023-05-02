يبحث أرسنال عن استعادة صدارة الدوري الانجليزي الممتاز اليوم في ختام الجولة الـ 34 والاستفادة من الوضع المعنوي الصعب جدا لجاره تشلسي الذي خسر جميع مبارياته الخمس مع مدربه الجديد ـ القديم فرانك لامبارد في جميع المسابقات.



لكن وضع «المدفعجية» معنويا ليس أفضل، والأمر لا يتعلق وحسب بخسارة الأربعاء المذلة أمام مان سيتي الذي ارتقى للصدارة بفوزه على فولام 2-1، بل أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا دخل الموقعة مع سيتي على خلفية ثلاثة تعادلات متتالية ما أدى إلى تقليص الفارق بعدما وصل إلى 11 نقطة.



ويدرك أرتيتا أن التعثر أمام الجريح تشلسي سيصعب جدا المهمة على فريقه، لاسيما أن بانتظاره مواجهة صعبة أخرى في المرحلة المقبلة على أرض المتألق نيوكاسل باحثا عن التمسك بالمركز الثالث الذي انفرد به بفوزه على ساوثمبتون 3-1.



من جهته، قال ميكيل أرتيتا إن الفريق لايزال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأشاد بـ «المدفعجية» لرفضهم الاكتفاء بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ورغم أن سيتي أصبح الآن المرشح الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي، يهدف أرتيتا إلى إعادة أرسنال لمستواه المعهود اعتبارا من مباراة اليوم، وقد أكد رفضه اعتبار أن فريقه بات خارج المنافسة على اللقب.



وقال أرتيتا «لقد حققنا ما كان يصعب تحقيقه ولايزال بإمكاننا الفوز بالدوري الإنجليزي، لأنه لايزال هناك 5 مباريات ويمكن أن تحدث خلالها الكثير من الأشياء».



وأضاف «الآن لم يعد حسم اللقب بأيدينا نحن فقط. لكن ما لا يزال بأيدينا هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية أمامنا مع ترقب ما يحققه مان سيتي».



وتابع «ما يفترض بنا فعله هو نسيان ما حدث الأسبوع الماضي، والتعلم منه وخوض المباراة المقبلة بكل حماس على أرضنا ووسط جماهيرنا من أجل تصحيح المسار».