

يتواجه فرايبورغ ولايبزيغ حامل اللقب في مباراة ثأرية في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، في إعادة لنهائي العام الماضي.



وظفر لايبزيغ بأول لقب له في تاريخه بفوزه بالكأس المحلية على حساب فرايبورغ بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في برلين في مايو 2022.



إلى ذلك، قدم الحكم الألماني ساشا ستيغمان بشكوى إلى السلطات المحلية بعد تلقيه تهديدات تستهدفه هو وعائلته بسبب عدم منحه ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند خلال تعادله مع مضيفه بوخوم 1-1 الجمعة الماضي في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم ستيغمان الذي أقر بارتكاب خطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند، وضع تحت الحماية القضائية. وأوضح ستيغمان خلال حلوله ضيفا على البرنامج التلفزيوني دوبيلباس الأحد أنه ليس لديه خيار سوى تقديم شكوى. وكان ستيغمان أقر، بعد مشاهدة اللقطة مجددا، بالخطأ الفادح الذي ارتكبه في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند الذي تخلى عن الصدارة متأخرا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الفائز على هرتا برلين 2-0 قبل 4 مراحل من النهاية.



سقوط باريس ومرسيليا ينتعش



عرض باريس سان جرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي لخسارة مذلة على ملعبه «بارك دي برانس» أمام لوريان 1-3، في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وبات تحت مرمى نيران مرسيليا الفائز على ضيفه أوكسير 2-1.



ولعب سان جرمان معظم المباراة بـ 10 لاعبين بعدما تلقى حكيمي بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة بعد خطأ على رومين فافر، قبل أن يتحصل على الثانية ويطرد في الدقيقة 20 بعد خطأ ثان على الكاميروني دارلين يونغوا.



ومني سان جرمان المتصدر برصيد 75 نقطة بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات تواليا والسادسة له هذا الموسم، والثالثة في عقر داره، قبل أن يتقلص الفارق وبين مطارده المباشر مرسيليا إلى 5 نقاط بعدما قلب الأخير تأخره أمام أوكسير بهدف إلى فوز صعب 2-1.



واستفاد مرسيليا الذي حقق انتصاره الثالث تواليا بعد تروا 3-1 وليون 2-1 من خسارة سان جرمان على أكمل وجه قبل 5 مراحل من النهاية، ليحقق فوزا في دقيقتين على أوكسير بهدفي الدولي التركي دجنغيز أوندر والتشيلي ألكسيس سانشيس (75 و77 تباعا)، في حين كان الفريق المضيف افتتح التسجيل عبر المالي بيراما توريه (33). ويلتقي اليوم لنس مع تولوز.