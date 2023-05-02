انطلقت فعاليات النسخة الـ45 من معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي بمشاركة 12 جهة حكومية و49 دار نشر من داخل دولة الكويت وخارجها. وتأتي فعاليات الدورة المستمرة حتى 6 مايو المقبل في أرض المعارض بمنطقة مشرف تحت شعار «القراءة حياة».



وقال رئيس مجلس إدارة الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور على هامش افتتاح المعرض أهمية الثقافة لا سيما لفئة الشباب لإسهامها في تطوير الفكر وترسيخ القيم المتنوعة.



وأضاف المذكور أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها الى تطوير أساليب القراءة والعمل على تنوع مصادرها عبر دعوة العديد من الجهات من مختلف الأقطار وفي شتى المجالات بهدف نشر الثقافة الإسلامية، مبينا أنها تهتم بجوانب عدة أبرزها المرأة والطفل والقانون وغيرها من القضايا المهمة.



وأعرب عن شكره لوزارة الإعلام على تسخيرها جميع كوادرها لخدمة ودعم معرض الكتاب الإسلامي والعمل المشترك للاهتمام بنشر الثقافة الإسلامية إضافة إلى وزارة الداخلية في تذليل الصعاب أمام المشاركات الخارجية بالمعرض ولجميع الجهات الأخرى المشاركة.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة نماء الخيرية سعد العتيبي في تصريح مماثل لـ«كونا» أن المشاركة في المعرض تأتي إيمانا بأهمية الدور الثقافي في بناء وتطوير المجتمعات لا سيما أنها تستهدف الفكر والسلوك الإنساني.



وأضاف العتيبي أن «نماء الخيرية» حرصت على عرض وإنتاج مجموعة كتب مخصصة لهذه المناسبة منها كتاب «رقية والمتحف» الموجه للأطفال وإصدار معرفي يبين أهمية إجراء عمليات العيون ممن يعانون «المياه البيضاء» وقياس مدى الأثر من خلال الصور والحالات.



من جانبه، قال ممثل مؤسسة مهارات الأطفال من المملكة العربية السعودية محمد البغيش لـ«كونا» إن المشاركة في المعرض تفتح باب تبادل الخبرات والثقافات، مبينا أن إصدارات (المؤسسة) تعنى بتنمية القدرات العقلية والحركية للأطفال ضمن ألعاب مبتكرة تفاعلية.



بدوره، قال المشارك من مؤسسة دار نجيبويه المعرفية من المملكة المغربية فراس نجيب لـ«كونا» إن دولة الكويت تعد منبرا لنشر الثقافة والمعرفة، إذ يترجم هذا المعرض مساعيها للعمل الدؤوب في هذا الاتجاه.



وأعرب نجيب عن أمله في مواصلة مشاركة بلاده في مثل هذه المعارض الثقافية التي تخدم وتطور المجتمعات.



هذا، وتشارك الهيئة الخيرية الإسلامية في معرض الكتاب الإسلامي بجناح يضم مطبوعاتها المتنوعة وإصداراتها المختلفة ومجلة العالمية الشهرية الناطقة باسم الهيئة الخيرية والمتخصصة في العمل الخيري، والتي توثق لأعمال الهيئة وتدخلاتها الإنسانية ومشاريعها التنموية حول العالم، علاوة على إصدارات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري التابع للهيئة الخيرية والتي تحوي 60 عنوانا ما بين دراسات وبحوث متخصصة في العمل الخيري، واستطلاعات رأي وإحصاءات وتقدير موقف ونشرات دورية وسلسلة خلاصات معرفية.