عبدالكريم العبدالله



برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نظمت رابطة طب العائلة ورشة عمل تحت عنوان «أسس كتابة الأبحاث الطبية»، بحضور رئيس الرابطة د.محمد المزعل العازمي ورئيس اللجنة العلمية بالرابطة د.مشاري العودة.



وقالت عضو اللجنة العلمية في رابطة أطباء العائلة د.أمينة الموسوي إن ورشة العمل قدمها د.عدنان الوقيان استشاري طب عائلة ومدرب معتمد في إدارة الأعمال الإلكترونية ود.ملكة سرور استشاري طب عائلة وعضو في لجنة الأبحاث العلمية في كيمز وفي الرعاية الأولية المركزية.



وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الرابطة الكويتية لأطباء العائلة والممارسين العامين تحرص على تزويد أطباء العائلة والممارسين العامين بالمعرفة والمهارات الأساسية لكتابة الأبحاث السريرية.



وبينت دور الأبحاث السريرية المبنية بطرق علمية في رفع كفاءة أداء الأطباء العاملين في الرعاية الأولية، مما ينعكس على تقديم مستوى أفضل للمراجعين في المراكز الصحية وفق آخر المستحدثات الطبية.



وأشارت د.الموسوي إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن توجه الرابطة لتعزيز دور أطباء العائلة في المجتمع، والتطلع لأن تكون الرابطة الوجهة الأولى لجميع الأطباء للحصول على آخر المستجدات الطبية والورش التطويرية التي ترتقي بالمستوى الطبي في الكويت.