تنوع فعاليات المهرجان يوفر السعادة والمتعة لكل أفراد الأسرة



دبي: حنان عبد المعبود



انطلقت فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في نسخته العاشرة والذي يعد الاحتفال الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي.



وبدأت أنشطة المهرجان في 21 أبريل الماضي وتستمر حتى 7 مايو الجاري، وتأتي هذه الأنشطة تأكيدا لمكانة دبي كعاصمة عالمية لهذا المجال، خاصة مع تضمه نسخة هذا العام من أنشطة وفعاليات متنوعة، والتي تأتي بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي بأيدي أمهر الطهاة، ليقدم للجمهور تجارب طهي فريدة ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام على مدار 17 يوما.



وقد شهدت المأكولات في الإمارة تطورا لافتا ونموا كبيرا على مدار العقد الماضي، حيث برز هذا التطور من خلال تضاعف أعداد المطاعم من 5500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، وهو الأمر الذي يواكب الطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوعة الثقافات ومتعددة الأذواق، أن يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها في مجال سياحة الطعام وقطاع المأكولات والمطاعم عالميا.



وتمثل تطور مشهد الطعام في دبي حيث انتشرت عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية، إضافة إلى ظهور العديد من المفاهيم الجديدة والفعاليات المرتبطة بالطعام والوجهات الاستثنائية، بالإضافة إلى تجارب الطعام الطازج وقاعات تناول الطعام المميزة، والتي توفر تجارب فريدة ومتنوعة، والتي يحرص مهرجان دبي للمأكولات على الاحتفاء بها كل عام.



كما تحتضن دبي مواهب بارزة في مجال الطهي نجحت في الفوز بجوائز عالمية، وسجلت حضورا لافتا في دليل ميشلان، ودليل غولت آند ميلو، إضافة إلى جوائز أفضل 50 مطعما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



نمو مستمر



ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، العديد من الفعاليات ومن بينها أسبوع دبي للمطاعم، الذي انطلقت فعالياته في العام 2016 ويستمر هذا العام في توفير تجارب حصرية لتناول الطعام في عدد من أفضل مطاعم الإمارة وبأسعار تنافسية. كما حققت المطاعم الجديدة والناشئة نموا لافتا لتسهم في ترسيخ مكانة دبي على خارطة فنون الطهي العالمية، وتعكس هذه التطورات مدى الازدهار الذي حققه قطاع المطاعم في دبي.



ويدعم المهرجان الجهود الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، حيث يعد قطاع المطاعم وتجارب الطعام من العناصر المؤثرة في الأداء السياحي للمدن، فيما يسهم التنوع في خيارات الطعام كذلك في إرضاء مختلف الأذواق لكل الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما نجحت دبي في تحقيقه باستقطاب أبرز وأهم سلاسل المطاعم العالمية، وأمهر الطهاة، ليزيد ذلك من التنوع الكبير في مشهد الطعام في الإمارة والذي يمزج بين تجارب الطعام الخليجي والعربي وكذلك أشهر المطابخ العالمية.



مرحلة جديدة



هذا، وقد أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم عن إطلاق الإصدار الأول من دليل ميشلان للمطاعم المتميزة عالميا، وفي هذا الصدد قال كاظم: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للمأكولات نسعد بالإصدار الأول من دليل ميشلان في دبي قبل البدء في اختبارات ميشلان للعام 2023، مضيفا أن إطلاق هذا الدليل يعكس المكانة المتميزة لمدينتنا التي أصبحت محط أنظار الجميع ووجهة أولى لمحبي السفر وللمأكولات في العالم.



تجارب مميزة



بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: إن مهرجان دبي للمأكولات يرسخ مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي، وتتميز دورة العام الحالي بأنها الأكبر والأفضل، مع ما تقدمه من أفضل تجارب تناول الطعام في المدينة وبأسعار مناسبة، فضلا عن إبراز إمكانات وقدرات قطاع المأكولات وكذلك أفضل مواهب فنون الطهي في الإمارة. وزاد أن الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، بما تتضمنه من الفعاليات المفضلة التقليدية والعروض الجديدة، تشكل فرصة مثالية للاحتفال بمسيرة المهرجان الممتدة على مدار السنوات الـ 10 الماضية، واستكشاف عروض الطعام المتنوعة في دبي، إلى جانب تسليط الضوء على شركائنا في قطاع المأكولات والمطاعم.



وأوضح الخاجة أن المهرجان يسهم من خلال تشجيع رواد الأعمال وكذلك المطاعم على المشاركة فيه في المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، سواء من خلال إثراء مشهد فنون الطهي والمطاعم وسياحة الطعام في المدينة، أو من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في فعالياته وأنشطته المتنوعة والتي تستقطب أعدادا متزايدة من الذواقة سواء من داخل الدولة أو خارجها.



فعاليات منوعة



ويتيح مهرجان دبي للمأكولات 2023 ضمن برنامجه الأضخم لزواره الاختيار بين مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، بما يشمل: مجموعة واسعة التنوع من تجارب الطعام الاستثنائية ضمن رحلة في عالم المذاقات، بما في ذلك الورش التفاعلية التخصصية بإشراف أشهر الطهاة في دبي، وتشمل حصصا لتحضير «الكافيار»، وأخرى لتقشير المحار، وجلسات تعليم الطهي للأطفال، إضافة إلى ورش تحضير «الميلك شيك» للأطفال، بالإضافة إلى جولات تذوق الطعام وموائد أشهر الطهاة، ووجبات العشاء الشهية، وجولات الطعام الخاصة بالمهرجان وغيرها الكثير، بما يعزز قيمة المهرجان كحدث عائلي يجد فيه جميع أفراد الأسرة ومن مختلف الأعمار تجربة مفيدة ومبهجة.



كما تضمن البرنامج، فعالية أسبوع دبي للمطاعم الشهيرة التي تمتد من 28 أبريل المنصر إلى 7 الجاري، وتوفر قوائم طعام خاصة بأسعار حصرية في 50 من أفضل مطاعم دبي، بما فيها «3 فلوس»، و«تورنو سوبيتو» تحت إشراف الشيف ماسيمو بوتورا، و«بريد ستريت كيتشن» لجوردون رامزي، وديمون داك بإشراف ألفين ليونج، والمطبخ الفارسي من أريانا، و«أكيرا باك»، و«كويا»، و«كليب»، و«روكا»، و«كارنفال من تريسند»، و«ريف جابانيز كوشاياكي». ويشهد المهرجان هذا العام عودة الفعالية المفضلة كانتين الشاطئ برعاية اتصالات والتي تقام خلف «صن ست» مول، في منطقة الجميرا وتتضمن مجموعة من المأكولات والمطاعم المحلية الشهية طوال 17 يوما.



ويوفر مهرجان دبي للمأكولات احتفالا بدورته العاشرة «الطبق المميز» بـ 10 دراهم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بما تقدمه المطاعم والمقاهي من النكهات الكلاسيكية والأطباق الشهيرة مقابل 10 دراهم فقط على مدار فترة المهرجان. كما يتيح المهرجان لزواره من داخل الدولة وخارجها فرصة الاستمتاع بعروض دبي المتميزة من المطاعم الراقية والأطباق المتنوعة والفريدة.