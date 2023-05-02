محمد راتب



أقامت جمعية مشرف التعاونية، بالتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، مهرجان دعم المزارع الكويتي بعرض المنتجات من خضراوات وشتلات ومنتجات أخرى، وتم تخصيص مساحة شاسعة في ممشى الواحة مقابل سارية العلم لتحتضن المهرجان في الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو الجاري. وقال المدير المعين بجمعية مشرف التعاونية م.أحمد المرشود إن إدارة الجمعية لا تدخر جهدا في سبيل دعم المنتجات الوطنية والمساهمة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لما فيه الصالح العام ومصلحة المساهمين، كما أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يعتبر تشجيعا للشباب الكويتي على التوجه نحو إقامة المشاريع الزراعية وتقديم منتجات محلية بجودة وسعر مناسبين، وما تقدمه جمعية مشرف والجمعيات التعاونية من تعاون في التسويق لمنتجات أبنائنا وإخواننا من المزارعين نابع من الحس الوطني وادارك إدارة الجمعيات لأهمية دعم هذا القطاع الذي بدوره يعد من أحد مصادر الأمن الغذائي في الكويت. وأضاف م.المرشود: اهتمت إدارة الجمعية بتنظيم الحدث عبر تجهيز المكان بجميع المستلزمات لعرض منتجات المهرجان، كما تم الإعلان بشكل مكثف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية للحدث مما أثمر إقبال منقطع النظير من المتسوقين على المهرجان منذ اليوم الأول، كما أبدى الزائرون رضاهم عن جودة وسعر المنتجات المعروضة. وتابع: أتوجه بالشكر لوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية على مبادرتهم الطيبة لدعم المنتجات الوطنية، وأتمنى مواصلة الدعم لجميع المشاريع الوطنية وتشجيع الشباب والمستثمرين الكويتيين على تطوير وزيادة الناتج المحلي.