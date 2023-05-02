يبدو أن مسلسل انهيارات المصارف الأميركية من دون حلقة أخيرة حتى الآن، بعدما وصل عدد المصارف التي دخلت في تلك الدائرة إلى 3 بنوك سجلت نهايات مؤلمة.



وقالت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إن أصول بنك «فيرست ريبابليك» صودرت كما أبرم اتفاق لبيعه إلى شركة جيه.بي مورغان تشيس القابضة، ليصبح بذلك ثالث بنك أميركي كبير ينهار خلال شهرين.



وأفادت السلطات التنظيمية في بيان بأن جيه.بي مورغان، أحد البنوك الكبيرة في وول ستريت، سيستحوذ على معظم أصول «فيرست ريبابليك» وجميع الودائع لديه بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها.



وقالت مصادر مطلعة على الأمر في مطلع هذا الأسبوع، إن «جيه.بي مورغان» كان واحدا من عدة شركات أبدت اهتماما بشراء البنك ومن بينهم مجموعة بي.إن.سي للخدمات المالية ومجموعة سيتيسنز المالية اللتان تقدمتا بعروض نهائية أمس الأحد في مزاد أدارته جهات تنظيمية أميركية.



وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا أمس، إن ملكية بنك «فيرست ريبابليك» انتقلت لها، وعينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على البنك.



وقدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان أن تكلفة صندوق تأمين الودائع ستبلغ حوالي 13 مليار دولار. وستحدد التكلفة النهائية عندما تنهي المؤسسة الحراسة القضائية.



وتأتي صفقة شراء بنك «فيرست ريبابليك» بعد أقل من شهرين على انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» وسط موجة من هروب الودائع من البنوك الأميركية، مما أجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على التدخل بإجراءات طارئة للحفاظ على استقرار الأسواق.



وانهارت هذه البنوك بعد تصفية بنك «سيلفرغيت»، الذي كان يركز على العملات المشفرة، لأصوله طواعية.



ووفقا لبيان المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، بلغ إجمالي أصول بنك «فيرست ريبابليك» 229.1 مليار دولار حتى 13 أبريل فيما بلغت الودائع 103.9 مليارات دولار.



وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيه.بي مورغان تشيس «لقد دعتنا حكومتنا والآخرون لنخطو خطوة نحو الأمام، وقد فعلنا ذلك... سمحت لنا قوتنا المالية وقدراتنا ونموذج أعمالنا بتقديم طلب شراء لتنفيذ الانتقال بطريقة تقلل من تكاليف صندوق تأمين الودائع».



ووفقا للبيان، سيعاد فتح فروع البنك المنهار والبالغ عددها 84 في 8 ولايات بوصفها فروعا لبنك جيه.بي. مورغان تشيس اعتبارا من أمس الاثنين.