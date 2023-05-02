محمود عيسى



ذكر موقع ارغوس أن مؤسسة البترول الكويتية استأنفت تصدير المشتقات النفطية من مصفاة الزور البالغة طاقتها التكريرية 615 ألف برميل، وذلك بعد إعادة تشغيل إحدى وحدتي تقطير النفط الخام اللتين تم إغلاقهما في أوائل أبريل بسبب مشاكل فنية.



وفي التفاصيل، قال الموقع إن الناقلة الدش جاريما، المحملة بما يصل إلى 109 آلاف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO) قد غادرت محطة ميناء الزور في 30 أبريل، وفقا لشركة تحليلات النفط Vortexa، وقد توجهت الناقلة إلى ميناء إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر مركز التخزين والتزويد بالوقود الرئيسي في الشرق الأوسط.



تجدر الإشارة إلى انه قد تمت إعادة تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 1 في 21 أبريل بعد سلسلة من المشكلات الفنية في وقت سابق من الشهر الماضي والتي أدت إلى إغلاقها، وتقول مصادر الشركة انه ستتم إعادة تشغيل وحدة التقطير الثانية في وقت وشيك.