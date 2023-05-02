

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة السكك الحديدية السعودية والهيئة العامة للمواصلات العامة السعودية عينت شركة Systra الفرنسية لاستكمال دراسة الجدوى لمشروع خط سكة حديدية فائق السرعة يربط بين المملكة العربية السعودية والكويت.



وتمتد الوصلة ـ التي تمثل جانبا من سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ـ والتي ستربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية لمسافة 111 كيلومترا وتمثل ما يقرب من 5% من إجمالي طول الشبكة التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض.



ويأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى ربط المملكة العربية السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة عن طريق السكك الحديدية كجزء من شبكة السكك الحديدية الخليجية. وفي يوليو الماضي، تم اختيار الشركة الفرنسية آنفة الذكر لإجراء دراسة جدوى بشأن خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح والذي سيربط الرياض بالعاصمة القطرية الدوحة، ويتوقع أن يبلغ طول هذا الخط حوالي 550 كيلومترا ويمكن أن يستخدم تقنية ماجليف.



واشارت المجلة الى ان الخطط الخاصة بشبكة السكك الحديدية الخليجية في الكويت تحقق تقدما، وكانت المجلة قد ذكرت في يناير أن الهيئة العامة للطرق والمواصلات في الكويت قد طرحت مناقصة عامة لإجراء الدراسة وأعمال التصميم التفصيلية للمرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في البلاد. وقد حدد يوم 30 مايو 2023 موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وقدرت قيمة مناقصة المرحلة الأولى من المشروع بمليون دينار او نحو3.25 ملايين دولار.



وسيتم استخدام الخط أحادي المسار المقترح من قبل كل من قطارات الركاب والشحن. ويمتد لمسافة 111 كيلومترا انطلاقا من نقطة النويصيب على الحدود الجنوبية للكويت مع المملكة العربية السعودية إلى ضاحية الشدادية الكويتية.



وينقسم نطاق الخدمات الاستشارية إلى ثلاث مراحل وتشمل الدراسة ومراجعة وتحديث التصاميم الأولية لمشروع سكة حديد الكويت واستكمال التصميمات الهندسية التفصيلية والدراسات والوثائق الفنية اللازمة قبل عملية طرح المناقصة.



ويشمل ذلك محطة الركاب وساحة الشحن، فضلا عن المرفق الحدودي مع المملكة العربية السعودية بالاضافة الى جميع المستندات المطلوبة لشراء المعدات والسكك والقضبان الحديدية وتقديم تقديرات تكلفة البناء، وتكاليف التشغيل والصيانة والاستعداد والمخاطر الفنية.



وقد تولت شركة ايرنست اند يونغ (EY) البريطانية مراجعة دراسة الجدوى للمرحلة الأولى من المشروع.



وقالت مجلة ميد ان الكويت هي المحطة الشمالية لسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل الجزء الواقع فيها البالغ طوله 111 كيلومترا حوالي 5% من إجمالي شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.