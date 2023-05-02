أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص الكويت على التعاون مع جميع المنظمات الإنسانية الدولية نظرا لما يمثله العمل الإنساني من أهمية قصوى، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الكوارث.



جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ «كونا» عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين بمقر وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.



وقال السفير الهين إن المباحثات تناولت الأوضاع الإنسانية في مناطق الأزمات والكوارث والبرامج التي يقدمها الاتحاد للتخفيف من معاناة الضحايا والتعاون مع جمعيات الهلال الأحمر الوطنية في المناطق المعنية وسبل التعاون المشترك.



وأوضح أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يثمن عاليا العلاقات «المميزة» التي تربطه مع الكويت ويقدر دروها في دعم العمل الإنساني.