عقدت لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون اجتماعها العاشر عبر الاتصال المرئي، برئاسة العميد سالم الهنائي، رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان ـ دولة الرئاسة.



وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بشأن الاجتماع التاسع للجنة. كما استعرض رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ مهدي العجمي تقرير أعمال الفريق الفني المختص بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية.



كما تم الاطلاع على تقرير مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ حول مشروع تحديث سجل المخاطر، ومشروع التمرين الخليجي الخاص باختبار آليات نقل المعلومات والموارد في وقت المخاطر الإقليمية.