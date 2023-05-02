يواصل فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا عائدات تفوق المليار دولار في مختلف أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجلها فيلم لهذا العام، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق فيلم التحريك المستوحى من لعبة فيديو تحمل الاسم نفسه والذي أنتجته استوديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن»، إيرادات بأربعين مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت في كندا والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية.



ومنذ بدء عرضه في دور السينما، راكم الفيلم عائـدات بـ 490 مليون دولار في أميركا الشمالية و532 مليون دولار إضافية في سائر البلدان، وفق «إكزبيتر ريليشنز». وتكون إيراداته الإجمالية العالمية بلغت بذلك 1.02 مليار دولار في أربعة أسابيع. وأشارت مجلة «هوليوود ريبورتر» المتخصصة إلى أن هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة. وحل ثانيا في الترتيب فيلم «إيفيل ديد رايز» من إنتاج «وورنر براذرز»، محققا في ثاني عطلة نهاية أسبوع له عائدات بـ 12.2 مليون دولار. وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.