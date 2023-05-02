توفي عن 46 عاما مقدم برنامج «ماستر شيف استراليا» جوك زونفريلو.



وكانت الشرطة في ملبورن عثرت صباح أمس على زونفريلو، وهو أب أسكتلندي ـ أسترالي لأربعة أبناء، وكان أحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج الطبخ الشهير، ميتا.



وقالت عائلته في بيان نشرته عبر مواقع التواصل «بمزيد من الأسى نعلمكم بوفاة جوك الصادمة».



وتابعت «إلى كل من عرفهم سكوت ومن أصبحوا أصدقاءه أو كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا بمنزلة عائلته، لا تنسوه وأبقوه في قلوبكم».



ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن شرطة ولاية فيكتوريا أشارت إلى عدم التعامل مع وفاة زونفريلو على أنها حادث مشبوه.



وذكرت الشرطة أنها تعد تقريرا للمحققين.



وأبدت كل من «نيتوورك 10» التي تبث برنامج «ماستر شيف» وشركة الإنتاج «إنديمول شاين استراليا» «صدمة كبيرة» لوفاة زونفريلو بصورة مفاجئة.



وأشارتا إلى أن زونفريلو المولود في غلاسكو لأب إيطالي وأم أسكتلندية، والذي تأثر جدا بثقافتي والديه، كان «موهوبا ومثابرا».



وأشادتا بـ «شخصية جوك وروح الدعابة لديه وكرمه وشغفه في مجال الطبخ»، وأضافتا «سنفتقده كثيرا».



وقال نجم الروك الاسترالي المولود في أسكتلندا جيمي بارنز، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه فقد «صديقا عزيزا».



ولن تعرض حلقة هذا الأسبوع من «ماستر شيف» عقب وفاة زونفريلو.