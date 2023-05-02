واصل قصر بكنغهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشالز يوم السبت المقبل بالقول إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.



فمن المقرر في لحظة تتويج تشالز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.



وقال القصر في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراسي تاريخية أخرى.



وقال القصر إن الكراسي التي ستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشالز الملكة إليزابيث في 1953.



وسيجلس تشالز وكاميلا أيضا كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج. وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم في عام 1937.



وقال القصر إن كراسي المجموعة الملكية «تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة».