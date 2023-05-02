تطلق دار كريستيز مزادا عبر الإنترنت لمئات من قطع المجوهرات المملوكة للمليارديرة النمساوية هايدي هورتن التي جمع زوجها، وهو رجل أعمال ألماني، ثروته خلال حكم النازيين.



وأثار أصل هذه الثروة انتقادات طالت هذا المزاد الذي حمل عليه بعض المؤرخين في وسائل الإعلام.



وثمة أكثر من 700 جوهرة كانت في حوزة هذا الراعي النمساوي (1941 ـ 2022) هي جزء من هذه المجموعة التي تقدر بأكثر من 150 مليون دولار، أربعمائة قطعة سيتم توزيعها في الداخل في جنيف في 10 و12 مايو، وسيتم عرض الباقي عبر الإنترنت من 3 إلى 15 مايو ثم في نوفمبر.



وقد تتفوق عملية البيع على الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها دار كريستيز عندما تجاوزت مبيعات العقارات المملوكة للممثلة إليزابيث تايلور في عام 2011 ومجموعة «مهراجا وموغال ماجنيفيسنس» 100 مليون دولار في عام 2019.



وقال رئيس منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لدى دار كريستيز أنثيا بيرس «هذه لحظة تاريخية لكريستيز».



ومن بين المقتنيات المعروضة في المزاد، قطع استثنائية من القرن العشرين من صنع كارتييه وهاري وينستون وبويفان وفان كليف آند آربلز، بالإضافة إلى مجموعة مختارة مهمة من اللآلئ وقطع اليشم وإبداعات من صنع دار بولغري من السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.