نعى نجوم الفن من خلال حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الشاب مصطفى درويش الذي توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وكتبت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: والله العظيم ما مصدقة، والله مصدومة يا مصطفى، ربنا يرحمك برحمته وجعت قلبي، صاحبي وأخويا المحترم مصطفى درويش. وعبرت الفنانة كارولين عزمي عن حزنها الشديد لوفاة مصطفى درويش، حيث قالت: أنا مش مصدقة بجد، ربنا يرحمك يا مصطفى. وعبر تويتر قال النجم يوسف الشريف: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان مصطفى درويش واسكنه فسيح جناته، والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



كما قام الفنان عصام السقا بنشر صورة له جمعته بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وعلق عليها بقوله: مع السلامة يا درش كنت جدع وراجل، وبتحب الخير للكل، كنت أخ وصاحب وغالي، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويصبر أهلك يارب. وقال النجم أمير كرارة: ربنا يرحمك ويغفر لك يا مصطفى. ومن خلال تويتر أيضا قالت أمال ماهر: الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك، شخص خلوق ومحترم، بينما قالت الفنانة الاستعراضية دينا من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: اللهم ارحمه واغفر له، وارزق أهله الصبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله.



أما النجمة عائشة بن أحمد فنشرت صورة لمصطفى درويش عبر إنستجرام وعلقت عليها بقولها: الله يرحمك وينعمك مصطفى درويش في ذمة الله.



أما الفنانة الشابة نهى لطفي، فقالت: مش قادرة اصدق لسه مكلماك وانت لسه كاتب إنك مش عارف تنام.. يارب تنام مرتاح دلوقتي يا حبيبي.. لا إله إلا الله، الله يرحمك يا صديقي الغالي.. الله يغفر لك ويجعل مثواك الجنة.