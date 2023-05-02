توفي مصمم الأزياء الروسي فياتشيسلاف (سلافا) زايتسيف الملقب بـ «كريستيان ديور السوفييتي»، عن عمر 85 عاما.



وأفادت كيرا بورنينا، الناطقة باسم دارة الأزياء، لوكالة «فرانس برس»، بوفاة زايتسيف، مشيرة الى أنه «عندما جمع أصدقاءه لمناسبة عيد ميلاده مطلع مارس كان واضحا أنه كان ضعيفا جدا».



وأشادت القناة الأولى الروسية (بيرفي كانال) بزايتسيف الذي «طبع الموضة السوفييتية والروسية لعقود»، واصفة إياه بـ «مبتكر لم يكن يخشى التجارب الجريئة». وعرف المصمم باستخدامه في فساتينه نقشة الأزهار التي تشتهر بها الشالات الروسية.



وفي عام 1963 أطلقت عليه مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الفرنسية لقب «كريستيان ديور السوفييتي».



وقدم زايتسيف الذي نشأ في إيفانوفو، وهي بلدة يقطنها 400 ألف نسمة وتقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة، عروض أزياء في باريس ونيويورك وطوكيو.