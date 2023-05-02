يعقوب العوضي



يعود منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد من اليونان، وذلك بعدما أنهى معسكره التدريبي الخارجي، والذي يستعد من خلاله لبطولة كأس العالم للشباب التي ستستضيفها ألمانيا واليونان يونيو المقبل، إذ لعب الأزرق الشاب مع المنتخب اليوناني 3 مباريات تجريبية وضع من خلالها الجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد أسس توظيف اللاعبين في مراكزهم الصحيحة وإيجاد البدلاء في الشقين الدفاعي والهجومي ودمج وترسيخ أفكاره لتطبيقها على أرضية الملعب



وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، أن المعسكر كان ذا فائدة كبيرة للاعبين خاصة من ناحية الاحتكاك بمنتخب أجنبي يملك إمكانيات كبيرة وخبرة في البطولات الدولية المختلفة، مضيفا أن الجهاز الفني ركز على الجوانب البدنية وبعض طرق الدفاع والهجوم.



وقال ان الوقت يداهم الأزرق الشاب والمدرب خاصة أن الفترة قصيرة، و«لم نتمكن من تجميع اللاعبين وتطبيق خطة الإعداد بالصورة المناسبة، حيث كان لدى اللاعبين ارتباطات مختلفة مع الأندية ومع الكليات والمعاهد والمدارس، وتمثل هذه الارتباطات تحديا كبيرا من بين التحديات والعقبات التي تواجه المنتخب».



وأضاف الزعابي: «لقد اعتدنا مواجهة العراقيل ونملك الثقة بلاعبينا وقدرتهم على تمثيل المنتخب بالصورة التي تليق به، كما أن كرة اليد الكويتية تنتظر الأداء الذي سيقدمونه، خاصة أنهم نواة المنتخب الأول ولديهم القدرة على الظهور المشرف ورفع اسم وعلم الكويت عاليا».



وتابع الزعابي قائلا: «لدينا الكثير من التحديات التي تواجه اللاعبين، ونتمنى التعاون من جميع المؤسسات والجهات الحكومية لتذليلها، حيث ينتظر معظم اللاعبين اختبارات نهاية العام الدراسي سواء على مستوى المدارس الثانوية أو المعاهد والكليات والجامعات»، مؤكدا: «الرياضة جزء لا يتجزأ من الواجب الوطني، وعليه فالجميع ينتظر أن يرى المسؤولون في مختلف المؤسسات كرة اليد الكويتية بعين التقدير».