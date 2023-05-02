

القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة دعاء حكم حالة من السعادة الشديدة عقب إشادة الجميع بأدائها شخصية «صباح» شقيقة الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، واعتبرتها شهادة ميلادها الفنية. الطريف ان دعاء تلقت العديد من طلبات الارتباط بها عقب عرض المسلسل، وكانت المفاجأة أنها متزوجة وأم لطفل (فاروق) 10 سنوات، وتعمل حاليا في شركة استثمارية إلى جانب عملها في المجال الفني، وفازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2009، وتعتبر أن نجمتها المفضلة ومثلها الأعلى هي «السندريلا» الراحلة سعاد حسني.



وشاركت دعاء من قبل في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسلات «ليالينا، ضل راجل، نسر الصعيد، ضربة معلم» وفيلم «أنا بضيع يا وديع» عام 2011.