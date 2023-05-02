بعد غياب دام عامين عن الساحة الفنية، عادت الفنانة غادة عبدالرازق في سباق رمضان المنتهي من خلال مسلسل «تلت التلاتة»، وقالت: العمل عرض علي منذ عام ونصف العام، وحين قرأت النص على الورق أحببته كثيرا، وهو مكون من 30 حلقة، ولذلك فضلت أن أكون في إجازة طويلة وألا أشارك في سباق دراما رمضان العام الماضي، وبعد الانتهاء من كتابة المسلسل، تعاقدنا على تقديمه، ولكن حدثت بعدها مشكلات دامت لفترة قصيرة، فقررنا تقليص عدد الحلقات من 30 إلى 15 حلقة، وبدأنا فعلا بالتصوير، وقد ارتأى البعض أن يعرض العمل في النصف الأول من الشهر الفضيل، لكنني رفضت وفضلت أن يكون في النصف الثاني حتى لا يتم تصوير المشاهد على عجل، وأن يأخذ الغرافيكس والصوت وقتهما، وهكذا أكون مطمئنة لكل عوامل نجاح المسلسل.



وعما يتردد في الوسط الفني من أنها امرأة قوية، ردت غادة في حوار مع مجلة «لها»: لا أعرف السبب الذي جعل البعض يصفني بالمرأة القوية، فالمقربون مني يعلمون جيدا أنني طيبة القلب، ويمكنكم التأكد من زوجي حول صحة الأمر، ولكن من يردد هذه الجملة يحاول هز صورتي وتشويهها وإظهاري كأنني أفتعل المشاكل، أنا لست شخصية قوية، لكنني لا أسكت على حقي ولا أتركه يضيع هباء، كما لا أسمح لأحد بإهانتي أو التقليل من شأني، والدليل على ذلك أنني حين تعرضت للظلم أخذت حقي بالقانون لأنني لست امرأة ضعيفة.



وأردفت غادة: منذ صغري وأنا أتحمل مسؤولية بيتي الصغير وأمي وأشقائي، وقد تربيت على قول كلمة الحق مهما كلفني الأمر، كما تعلمت أن أجاهد حين أتعرض للإهانة أو الظلم حتى ينزاح هذا الظلم عني.