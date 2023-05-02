



وجدت دراسة أن الإجهاد اليومي وأحداث الحياة المؤلمة يؤديان إلى إضعاف مزيج الخلايا المناعية في الجسم قبل الأوان. ووفقا للدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، فإن الإجهاد، في شكل أحداث مؤلمة، وضغط وظيفي، وضغوط يومية وتمييز، يسرع شيخوخة الجهاز المناعي، ما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الناجمة عن عدوى مثل «كوفيد-19».



ويمكن أن تساعد النتائج في تفسير التفاوتات بالصحة المرتبطة بالعمر وتحديد النقاط المحتملة للتدخل. من جهته، قال كبير مؤلفي الدراسة إريك كلوباك،: «تساعد هذه الدراسة في توضيح الآليات المشاركة في تسريع الشيخوخة المناعية».



ومع تقدم الناس في السن يبدأ الجهاز المناعي بشكل طبيعي في انخفاض كبير، وهي حالة تسمى التقلص المناعي. ويضعف الجهاز المناعي للشخص مع تقدم العمر، ويتضمن عددا كبيرا جدا من خلايا الدم البيضاء البالية المنتشرة وعددا قليلا جدا من خلايا الدم البيضاء الجديدة «الساذجة» (غير البالغة) الجاهزة لمواجهة غزاة جدد.



ولا ترتبط الشيخوخة المناعية بالسرطان فحسب، بل أيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وانخفاض فعالية اللقاحات وشيخوخة جهاز الأعضاء.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»