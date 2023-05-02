خديجة حمودة



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، حيث هنأ في كلمته خلال الاحتفالية، عاملات وعمال مصر الأوفياء بهده المناسبة، متمنيا لمصر الغالية دوام التقدم والازدهار.



ووجه الرئيس حديثه إلى عمال مصر، قائلا: «التاريخ دوما، يسجل بحروف من نور، دوركم المشهود له، في بناء هذا الوطن الأمين، على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح».



وأضاف الرئيس: «اليوم، وفى هذا العالم، الذي يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب».



وأشار الرئيس إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة «كورونا»، إلى الأزمة «الروسية - الأوكرانية» جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات، التي يلاقيها العديد من دول العالم خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر، مستطردا: «التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتقلق المواطنين لن تؤثر علينا، ومهما حدث في العالم من أزمات ومشكلات فلن يمس المصريين شيئا (طول ما الشعب المصري متماسك هنقدر نعدي أي حاجة، ومعا دائما قادرون)».



وأكد السيسي أن الدولة حريصة على تقديم أقصى دعم ورعاية للعمال، حيث جرى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، والتوسع بالمشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، متابعا: «دائما نحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال».



وأكد الرئيس أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل، دون سواعد عمال مصر الأوفياء، ووعيهم السليم، ومهاراتهم التي تتطور باستمرار وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين، والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وتابع الرئيس: «أقول لكم: إننا معا قادرون - بإذن الله تعالى - على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح، وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما وأبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية».