تجددت الاشتباكات بين طرفي النزاع المسلح في السودان، رغم إعلانهما الموافقة على تمديد الهدنة السادسة بينهما لثلاثة أيام حتى منتصف ليل الغد، فيما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لإقناع كل من الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ «حميدتي»، بوقف التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات.



ودوت أصوات قذائف المدفعية والغارات الجوية والنيران المضادة للطائرات في العاصمة الخرطوم.



وأفاد شهود عيان في العاصمة بأن سكانها استيقظوا على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة.



أتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار 3 ايام اضافية اعتبارا من منتصف ليل الأحد.



ورغم استمرار الاشتباكات، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس امس إن طرفي النزاع وافقا على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات قد تعقد في السعودية.



وأوضح بيرتس أن المفاوضات ستركز في البداية على إرساء وقف لإطلاق النار «مستقر وموثوق» يشرف عليه مراقبون «محليون ودوليون»، لكنه نبه إلى أن ترتيبات عقد هذه المحادثات لاتزال قيد الإنجاز.



وعلى صعيد الجهود الخارجية للتهدئة ووقف التصعيد، عقدت جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعا على مستوى السفراء، بناء على طلب مصر، للبحث في الأوضاع المتدهورة في السودان، بينما تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا للجنتها التنفيذية في جدة غدا بطلب من المملكة العربية السعودية.



في هذه الأثناء، دقت الأمم المتحدة جرس الانذار من تحول الوضع الى مأساة انسانية.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن «الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين»، مبديا «قلقه الكبير».



وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر أن يرسل «فورا الى المنطقة» وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالمنظمة مارتن غريفيث «في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان».



بدوره، حذر غريفيث من أن «الوضع الانساني يقترب من نقطة اللاعودة» لاسيما مع تعرض مكاتب المنظمات الانسانية ومستودعاتها في السودان للنهب واستنزف غالبية مخزوناتها، رغم تأكيد الشرطة المحلية أن عناصرها ينتشرون للحؤول دون أعمال النهب.



وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن استئناف أنشطته في السودان بعد أن اضطر لتعلقيها بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في بداية اندلاع النزاع.



وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين على «تويتر» أمس «يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجه بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي».



وتحولت الأزمة الصحية التي كان السودان يعانيها الى «كارثة بكل معنى الكلمة» جراء تواصل المعارك منذ أكثر من أسبوعين، في ظل نقص العاملين والمستلزمات الطبية وانتشار الأوبئة، وفق ما أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وكالة فرانس برس.



وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري خلال حوار في مقره بالقاهرة «إنها كارثة بكل معنى الكلمة».



واضاف المنظري «هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي وخصوصا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين (...) وخصوصا الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير».



وحل هذا النقص قي توقيت سيئ للغاية، بحسب المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، خصوصا وأن الملاريا الموجودة في البلاد قد تنتشر مع اقتراب موسم الأمطار، والكوليرا يمكن أن تتفشى بسبب نقص مياه الشرب.