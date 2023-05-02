قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص فتى فلسطينيا خلال اشتباكات اثر اقتحامها مخيم للاجئين خارج مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاما) توفي بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، مضيفة أن ستة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا خلال الاقتحام الاسرائيلي من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار خلال مداهمة لمخيم عقبة جبر للاجئين بأريحا على مشتبه بهم أطلقوا النار عليها وحددت أهدافا لها.



وأظهرت ظمقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رتلا من المدرعات العسكرية يسير بين المنازل بينما سمع دوى إطلاق النار من بعيد.



وقال صحافي من «رويترز» إن جيش الاحتلال نصب نقاط تفتيش للسيطرة على الحركة داخل المنطقة وخارجها.



واعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية أن أحد مسؤوليها ويدعى مهدي الشرقاوي، اعتقل بالقرب من مدينة جنين المضطربة في شمال الضفة الغربية.



وفي حادث منفصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين أصابوا فلسطينيا (20 عاما) بجروح خطيرة في بيت لحم.



من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ما وصفته «الاقتحام الدموي والهمجي» الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية لمدينة اريحا، معتبرة أن «الانتهاكات ترجمة لتعليمات القيادة في إسرائيل التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي».



من جانب آخر، توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن 7 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. كما أصابت قوات الاحتلال صيادين فلسطينيين واعتقلت اثنين آخرين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.