الرويح: فريق «بيتك» التطوعي نفّذ مبادرات وأنشطة متنوعة شملت كل شرائح المجتمع

فعاليات قرقيعان في ونتروندرلاند والأفنيوز وقصر نايف والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين

1000 متسابق في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن وأكثر من 10 ملايين مستخدم لتطبيق القرآن من «بيتك»

توزيع وجبات إفطار صائم طوال أيام الشهر الفضيل في مسجد الدولة الكبير ومواقع مختلفة

أجهزة صرف العيادي في الأفنيوز وفروع KFH go وسيارات موبي «بيتك» إلى جانب فروع البنك

أكثر من 10 آلاف متسابق في أول وأكبر مسابقة تحدي مشي افتراضي في الكويت





اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» فعاليات وأنشطة برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2023، وسط تفاعل جماهيري كبير وإشادات مجتمعية ورسمية، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة الفاعلة بالمناسبات الاجتماعية.



وأشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح، إلى ان «بيتك» نجح في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة غطت كل تفاصيل شهر رمضان من حملة إفطار صائم، وتقديم خدمة الضيافة في صلاة التراويح، وفعاليات القرقيعان، والمساهمة في جهود تنظيم صلاة القيام، ومسابقة القرآن الكريم، والمسابقات الرياضية، ودورات فنون الطبخ، ومبادرات التوعية الصحية، والمرورية، والتوعية بالأمن والسلامة، وامتدت لتشمل فعاليات وأنشطة في العيد، مؤكدا ان البرنامج شمل كل شرائح المجتمع بما يعزز ريادة «بيتك» في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.



تطبيق القرآن إهداء من «بيتك»



وأضاف ان «بيتك» يقدم للجمهور تطبيق القرآن الكريم كإهداء من «بيتك»، مشيرا الى أن التطبيق الذي أطلقه «بيتك» على أجهزة الـ IOS والأندرويد حقق رقما قياسيا في عدد المستخدمين، حيث تخطى حاجز الـ 10 ملايين مستخدم. ويحرص «بيتك» على تحديث التطبيق بشكل دوري وخاصة تزامنا مع شهر رمضان كل عام ليكون أسهل على المستخدم وتدعيمه بالعديد من الخصائص والمميزات.



حملة إفطار صائم



وقال الرويح ان فريق «بيتك» التطوعي قام خلال شهر رمضان بتجهيز وتوزيع آلاف وجبات إفطار الصائم على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت، ومن خلال أكبر خيمة رمضانية في مسجد الدولة الكبير ومواقع مختلفة.



مشاركة الإفطار



وأشار إلى ان «بيتك» شارك العاملين في إدارة عمليات الأمن العام بوزارة الداخلية والعاملين في القوة العامة للإطفاء إفطار رمضان تقديرا لجهودهم المبذولة أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم ودورهم الكبير على مدار الساعة.



رمضان أمان



وذكر أن «بيتك» شارك بحملة «رمضان أمان» لتوزيع وجبات إفطار صائم خفيفة لقائدي المركبات في أبرز وأهم التقاطعات الرئيسية التي تشهد ازدحاما مروريا، بهدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة قبل موعد الإفطار، مبينا ان شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتضافر الجهود الرامية لمساعدة المحتاجين، ومشاركة المجتمع مختلف المناسبات، مؤكدا ان مثل هذه المبادرات تعزز الروح التطوعية وتسهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء في المجتمع.



خدمة الضيافة في المساجد



وقال ان «بيتك» قدم ضمن برنامج رمضان خدمة الضيافة في مسجد الدولة الكبير إضافة إلى مساجد عدة بمناطق مختلفة في الكويت أثناء صلاة التراويح، وكذلك أثناء صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان.



مسابقة «قراء بيتك»



نظم «بيتك» النسخة العاشرة من مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم بمشاركة نحو 1000 متسابق، وجرى تتويج 42 فائزا من فئتي الذكور والإناث، لافتا الى ان مسابقة «قراء بيتك» تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز.



جمعية السدو



وأضاف ان «بيتك»، وضمن الشراكة الاستراتيجية مع جمعية السدو، نظم العديد من الفعاليات ضمن برنامج رمضان مثل فعالية القرقيعان للأطفال.



وذكر ان الأطفال في جمعية السدو أنجزوا برنامج «المرح مع النسيج» برعاية «بيتك» واستعرضوا أعمالهم اليدوية، مبينا أن جزءا من ريع هذه الأعمال سيكون للأنشطة المجتمعية والخيرية.



وتهدف جمعية السدو إلى المحافظة على ثقافة الكويت وتقاليد النسيج، وتعتبر الجمعية منظما استشاريا في اليونيسكو.



وأشار إلى أن علاقة «بيتك» مع جمعية السدو الكويتية ممتدة منذ سنوات ونتج عنها تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، منوها بإطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع الجمعية في المستقبل.



أول تحد للمشي الافتراضي



ولفت إلى أن «بيتك» اختتم أكبر مسابقة تحدي مشي للجمهور استمرت طوال شهر رمضان بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك تطبيق (V-Thru)، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق. وتأتي المسابقة في إطار تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي ضمن إطار حملة «صحة أفضل.. لحياة أفضل».



وأضاف أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص من خلالها «بيتك» على تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، ودعم المبادرين ورواد الأعمال والمشاريع الشبابية الكويتية ومبادرات الابتكار والتكنولوجيا مثل تطبيق V-Thru وغيرها من التطبيقات الأخرى التي يحرص «بيتك» على دعمها، انطلاقا من ريادته وجهوده المتميزة في التحول الرقمي بهذا المجال.



الاستدامة و(Keep it Green)



وأوضح الرويح أن «بيتك» حرص على مراعاة معايير الاستدامة في جميع مبادراته وأنشطته، مبينا ان مسابقة تحدي المشي أتاحت الحصول على رصيد في تطبيق V-FIT مقابل خطوات المشي، بحيث يمكن استخدام الرصيد في الطلبات الشرائية أو المساهمة في حملة تشجير وتخضير الكويت ضمن إطار مبادرة «بيتك» (Keep it Green) لتحقيق بيئة مستدامة.



فعاليات القرقيعان



وأضاف ان «بيتك» نفذ العديد من فعاليات القرقيعان للأطفال في مواقع مختلفة أبرزها ونتروندرلاند، والأفنيوز، وقصر نايف، والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، مبينا أن هذه المبادرة تسهم في إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وكذلك تحافظ على التراث الكويتي في هذا الإطار.



تفاعل يومي مع المجتمع



وذكر ان «بيتك» يواصل جهوده في توظيف قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الجمهور والمتابعين في مختلف المناسبات.



وكشف أن «بيتك» أطلق سلسلة من الحلقات التوعوية في عدة مجالات تحمل نصائح وإرشادات بالتعاون مع مجموعة من الدعاة الأفاضل مثل الشيخ أحمد النفيس والشيخ فهد الكندري، بالإضافة الى نصائح صحية بالتعاون مع أطباء واخصائيي تغذية، ورسائل توعوية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، إضافة الى الإمساكية الرمضانية يوميا، وتغطية لفعاليات وأنشطة «بيتك» المتعلقة في الشهر الفضيل، كما تعاون «بيتك» مع القارئ الصغير عثمان الحداد عبر منصاته على قنوات التواصل الاجتماعي.



رعاية برنامج «خير أهلي» التلفزيوني



وأضاف ان «بيتك» شارك برعاية برنامج «خير أهلي»، وهو أضخم برنامج تلفزيوني عن العمل الخيري الكويتي، والذي يسلط الضوء على مشاريع تم تنفيذها بأيادي أهل الخير من الكويت سواء من مشاريع تنفذ داخل الكويت أو خارجها، لافتا إلى أن محتوى البرنامج يبرز الدور الإنساني والمجتمعي الكبير للكويت.



أجهزة صرف العيادي



وذكر الرويح ان «بيتك» وفر للعملاء أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية، مشيرا الى توفير عيادي «بيتك» عبرة أجهزة صرف العيادي في الأفنيوز، وكذلك في فروع KFH go الذكية المنتشرة في كل أنحاء الكويت، وسيارات موبي «بيتك»، الى جانب فروع «بيتك».



مفاجآت العيد



وأفاد بأنه خلال العيد نفذ فريق «بيتك» التطوعي مبادرة «غداكم علينا»، لعملائه في مطاعم الأفنيوز، كما نفذ مبادرة «قهوتكم علينا» لجميع عملائه، ما يؤكد حرص «بيتك» على التواصل مع عملائه، وأن يكون دائما الأقرب إليهم في أماكن تواجدهم وبمختلف المناسبات.



زيارة الأطفال في العيد



وقال إن فريق «بيتك» التطوعي نظم زيارة للأطفال في مستشفى جابر وشاركهم فرحة العيد، سائلا الله لهم الشفاء العاجل.



زيارة أفراد أسرة «بيتك»



وذكر أن فريق «بيتك» التطوعي نظم زيارة الى أفراد أسرة «بيتك» المتواجدين على رأس عملهم أثناء فترة عطلة العيد لخدمة عملاء «بيتك» على مدار الساعة، مقدما لهم هدية العيد ومقدرا دورهم الكبير في خدمة العملاء.



فريق «بيتك» التطوعي



ولفت الرويح إلى أن فريق «بيتك» التطوعي اضطلع بدور مجتمعي كبير من خلال تنفيذ والإشراف على كل مبادرات برنامج رمضان بالشكل الأمثل، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وبالتالي يسهم في غرس وتعميق المودة والعطاء بين ابناء المجتمع.



رائد المسؤولية الاجتماعية



وأكد المضي قدما في المساهمات المجتمعية ودعم كل مبادرات العمل التطوعي بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية التي تشكل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة بمختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية وغيرها، مشيرا إلى تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت الذي فاز به «بيتك» من مجلة «يوروموني» العالمية، تقديرا لمسيرته المجتمعية الممتدة ودوره البارز في تنفيذ المبادرات المجتمعية ذات القيمة المضافة والأثر الإيجابي على المجتمع، وريادته على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.