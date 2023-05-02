المجمع يقدّم مفهوماً جديداً لمراكز التسوق بالكويت.. ويوفر خيارات متنوعة ومميزة للتسوق والترفيه

«الخيران مول» يمتد على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع ويقع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية



استقبـــــل «الخيران مول»، أحـــدث مشاريع مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخـدامـــــات، زواره بتجارب جديدة وحصرية، حيث يعتبر أول وجهة تدمج بين مفهوم التسوق التقليدي والأوتليت والترفيه في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.



يقدم الخيران مول مفهوما جديدا لمراكز التسوق في الكويت، حيث يوفر خيارات متنوعة ومميزة للتسوق والترفيه ضمن مساحات استثنائية صممت بدقة وبمعايير عالمية لتقدم للزوار تجارب فريدة ترتقي لتوقعاتهم.



ويمتد مشروع الخيران على مساحة 350 ألف متر مربع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية ويضم 70 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة ليحتضن أكثر من 250 محلا تجاريا والعديد من خيارات المطاعم والكافيهات.



كما يضم المول المتاجر الكبرى من العلامات التجارية العالمية التي قام عدد كبير منها بتطوير مفاهيم حصرية وخاصة للخيران مول ومنها أكبر هايبرماركت في جنوب الكويت، بالإضافة إلى قسم كامل مخصص للعلامات الرياضية العالمية وآخر مخصص لمتاجر الأثاث والمفروشات المنزلية، ملبيا بذلك جميع احتياجات الأسرة.



كما يقدم خيارات ترفيه عائلي عديدة ومتنوعة بما في ذلك 8 صالات سينما وخيارات المطاعم الجديدة التي تتمتع بإطلالة مميزة على البروميناد الذي يمتد على 1.25 كم ويطل على أكبر مارينا في الكويت بسعة 900 مرسى.



وصممت هذه المساحات لتجعل الخيران مول المركز التجاري الرئيسي في جنوب الكويت ووجهة مميزة للزوار القادمين من مدينة الكويت والمناطق الشرقية في المملكة العربية السعودية، ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة تنضم إلى قائمة إنجازات مجموعة التمدين في قطاع التجزئة والترفيه، ومن المتوقع أن يشكل علامة فارقة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.