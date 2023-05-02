أيمن المطيري: «وربة» استطاع أن يحقق أهدافه في تعزيز أواصر التعاون مع المجتمع الكويتي عبر إحياء عادات وتقاليد اجتماعية ودينية كويتية أصيلة

إدارة البنك وفرت كل الإمكانات ليحقق البرنامج الرمضاني أهدافه المرجوة وتحلي الموظفين من مختلف المستويات بروح المبادرة والتطوع





اختتم بنك وربة برنامجه وفعالياته الرمضانية الحافلة بالأنشطة والفعاليات والمبادرات الاجتماعية والمساهمات التطوعية والتي استمرت طوال شهر رمضان المبارك والذي أكد مكانة بنك وربة في المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم أواصر الصلة بين فئات المجتمع، حيث أرست مفاهيم العمل التطوعي.



وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: إن برنامج بنك وربة الرمضاني استطاع أن يحقق أهدافه في تعزيز أواصر التعاون بين البنك والمجتمع الكويتي من جهة، وبين موظفي البنك في مختلف القطاعات من جهة أخرى، والتعبير عن الهوية الشرعية المميزة للمؤسسة في هذه المناسبة المباركة، بالإضافة إلى إحياء عادات وتقاليد اجتماعية ودينية كويتية أصيلة ارتبطت بتلك المناسبة، وإسعاد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى لمسة من التقدير والوفاء في مثل هذه المناسبات.



وأكد أن إدارة «وربة» وفرت الإمكانات كافة لكي يحقق البرنامج أهدافه المرجوة، إضافة إلى تحلي الموظفين من مختلف المستويات بروح المبادرة والتطوع تفعيلا للثقافة التي تربوا عليها داخل المؤسسة، وتقبل المجتمع أفرادا ومؤسسات لتلك الفعاليات والأنشطة، جميعها ركائز أسهمت في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.



ونوه المطيري إلى أن أنشطة «وربة» في رمضان شملت باقة متنوعة من الفعاليات والمبادرات أبرزها: حملة «الأقربون أولى»، توزيعات رمضان، مسابقة المشي، ضيافة المساجد، توزيع إفطار الصائم مع الأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى الخارجية والداخلية الخاصة بالموظفين، موضحا أن حملة الأقربون أولى استمرت طوال شهر رمضان المبارك عبر منصات بنك وربة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي حملة إرشادية تذكيرية لكل أفراد الأسرة وتدعو للاهتمام والتواصل مع الأقرباء وصلة الرحم في الشهر الفضيل، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن جوائز أسبوعية قيمة للمشاركين في هذه الحملة على صفحات بنك وربة في مواقع التواصل الاجتماعي لتكون دافعا قويا فضلا عن الدافع المعنوي خلال الشهر المبارك.



وأوضح أن بنك وربة ساهم بحملات إفطار الصائم طوال شهر رمضان المبارك وذلك بالتعاون مع جمعية تراحم والجهات المعنية الأخرى لتوزيع تلك الوجبات على المحتاجين من باب المسؤولية الاجتماعية، مضيفا أن البنك ساهم في توزيع القرقيعان في عدد من المناطق السكنية والمراكز الصحية وغيرها من الأماكن، بما يسهم في رسم البسمة على أوجه الكثيرين، ومشاركتهم بهجة رمضان واحتفالات القرقيعان، ومن هذه الأماكن الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون والجزيرة الخضراء التابعة للمشروعات السياحية، بالإضافة إلى زيارة أطفال المستشفيات. كما زار «وربة» دار الأطفال «التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة القرقيعان، حيث قدم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى التنقل بحافلة خاصة للبنك بعدة مناطق ساهم من خلالها البنك في تقديم القرقيعان لكل الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى زيارة أبناء الأسر المتعففة بالتعاون مع مركز عبدالعزيز حسين الثقافي، وذلك لتقديم العيادي لهم.



كما أطلق البنك مسابقة المشي عبر تطبيق Fayez حيث ذكر المطيري أن البنك أطلق مسابقة للحفاظ على الصحة خلال الشهر الفضيل، وهي عبارة عن مشي 10000 يوميا بمجموع 200000 خطوة خلال أول 20 يوما من الشهر الكريم، تمكن المشاركين من دخول السحب على جوائز بقيمة 1000 دينار، حيث يحصل المركز الأول على 500 دينار، والمركز الثاني 300 دينار، والمركز الثالث 200 دينار، علما أن التطبيق يستمر بالعديد من التحديات والجوائز طوال العام بهدف تحفيز العملاء على الاستمرار بالرياضة وتثقيفهم للمحافظة على صحتهم.



وتابع المطيري قائلا: إن البنك ساهم في توفير الضيافة للمصلين في صلاتي التراويح والقيام، وكما ساهم في توزيع السجادات الطبية لكبار السن في كافة محافظات الكويت دون استثناء وذلك من خلال في «ضيافة المساجد».



وأكد أن البنك واصل تقديم النصائح الإرشادية التوعوية الدينية والصحية عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي والتي دائما ما تلاقي قبول المتابعين، ويأتي ذلك المشروع ضمن خطة البنك الخاصة بالتوعوية الخاصة بشهر رمضان المبارك، لاسيما من الجانبين الديني والصحي للحفاظ على صحة الصيام وسلامته، وتقديم أفضل النصائح والمشورات من أفضل الأطباء والدعاة على مستوى الكويت.



واستطرد قائلا: قام «وربة» برعاية بطولة البادل الثانية للرجال والخاصة لمساهمي جمعية الفيحاء التعاونية، كما قدم لعملائه كافة مجموعة من الهدايا الرمضانية بالتعاون مع شركة لابجيت، وذلك بشكل أسبوعي بحملة تحت عنوان «حلوكم علينا» والتي ساهم بها بتقديم أكثر من 100 هدية أسبوعية لعملاء البنك.



وحول التحديات شارك بنك وربة بالتعاون مع Venue 56 بالعديد من المسابقات أبرزها مسابقة تحدي كسر رقم المتسابق أحمد الشهاب في سباق السيارات، بالإضافة إلى بطولتي البولينغ وFIFA الإلكترونية، كما أطلق البنك في شهر رمضان المبارك أول لعبة عالم معزز AR مع فرصة ربح جوائز بقيمة 10000 دينار.



واختتم المطيري بأن البنك وللمرة الأولى يشارك هذا العام مجموعة All 4 kids camp الخاصة بالأطفال حملات توزيع إفطار الصائم، وذلك لزرع العطاء في نفوس الأطفال والمساهمة في تعزيز تهذيب قيمهم للسير بتنشئة صالحة، مؤكدا شكر كافة ذوي الأطفال المشاركين في تلك الحملة الخيرية.