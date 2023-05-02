

أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز فاطمة عبدالله محمد الموسوي بسيارة «فيات 500» في السحب الخاص بحملة حساب الطالب A+ الذي تم إجراؤه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، هنأت مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، الفائزة بسيارة «فيات 500» قائلة: سعيدة بنجاح البنك في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات جميع عملائه وترضي طموحاتهم بما يمنحهم تجربة مصرفية استثنائية مع البنك على مدار الوقت.



وصمم البنك الأهلي الكويتي حساب الطالب A+ للعملاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، ويقدم لهم باقة متنوعة من الامتيازات بما فيها الحصول على هدية نقدية فورية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الطلابية، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا للاستخدام في العديد من المتاجر وعند التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خصومات خاصة من مطاعم ومحلات في الكويت.



وأضافت معرفي: «الأهلي» حريص على تقديم جوائز قيمة تزيد ثقة العملاء بخدماته ومنتجاته، وتشجعهم على بدء تجربتهم المصرفية المميزة معه وفتح حسابات متنوعة بمزايا تناسب جميع المناسبات وتقديم خصومات وعروض مثمرة في العديد من القطاعات.



وتابعت: حساب الطالب A+ يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك الأهلي الكويتي للشباب وسعيه المستمر لجذب الطلبة لإيداع مكافأتهم الطلابية لديه، ومنحهم عروضا وخصومات مغرية بالتعاون مع العديد من الشركاء والعلامات التجارية وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة للاستمتاع بتجربة مصرفية حصرية.



وذكرت أن البنك يواصل تقديم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية تناسب جميع فئات المجتمع الكويتي، وقد صممت بهدف الترويج لثقافة الادخار لدى جميع الفئات المستهدفة بما يناسب خططه وأهدافه لتقديم تجربة مصرفية مميزة في السوق المحلي.