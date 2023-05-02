

في خطوة متقدمة وفريدة من نوعها، أعلن بنك برقان تمكين كافة عملائه من فتح حساب «الراتب» بمنتهى السهولة وفي غضون 45 ثانية فقط، عبر تطبيق برقان الهاتفي. وتأتي هذه الخدمة تأكيدا على التزام البنك بمواصلة جهوده الشاملة في إطار تعزيز تجربة التحول الرقمي للخدمات المصرفية، والتي تهدف إلى ضمان السهولة، السرعة والكفاءة في كل جزء من تجربة العملاء المصرفية.



ويعتبر حساب «الراتب» من بنك برقان - الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022 مصمما لتلبية أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم المصرفية والمالية بطريقة عصرية، إذ يوفر مجموعة من المزايا الخاصة، على غرار تمكين العملاء من التمتع بهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار عند تحويل الراتب في حساب الراتب، وغيرها الكثير. سواء كنت محترفا متمرسا أو بدأت للتو حياتك المهنية، فإن رحلتك تبدأ بحساب الراتب.



وفي ضوء هذه الخطوة المتميزة، قال دنيز جنكيز رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان: نعاصر اليوم عالما متغيرا ومتسارعا، حيث يكون هناك فرق كبير ومهم في كل دقيقة تمر. ولهذا السبب، نرى من الأهمية أن نقدم خدمات ومنتجات رقمية تمكن عملاءنا من مواكبة هذا التسارع وتضمن تلبية احتياجاتهم بأسلوب عصري ومتناغم، بما يوفر لهم الراحة ويختصر الوقت والجهد».



بدوره، أوضح ناصر القيسي - رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، قائلا: في ظل التحديات التي تنشأ بشكل مستمر في السوق، يطمح بنك برقان دائما إلى الحفاظ على مكانته الريادية المتقدمة، وذلك من خلال ابتكار وإطلاق المنتجات والخدمات التي تحقق أهدافه الاستراتيجية في تلبية احتياجات العملاء المتنامية، ونحن نعمل باستمرار على إنجاز هذا الأمر مع مراعاة التنوع الكبير في شرائح العملاء ومتطلباتهم.



وإلى جانب ضمان السهولة والكفاءة في التجربة المصرفية، تأتي رحلة التحول الرقمي في بنك برقان، كجزء من التزامه بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال تمكين العملاء من الوصول عن بعد إلى الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم. إما عبر تطبيق الهاتف المحمول أو البوابة الإلكترونية ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، كما يواصل بنك برقان سعيه الدؤوب إلى تعزيز مفهوم الاستدامة والوعي البيئي.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، انطلاقا من دوره الأساسي كمؤسسة وطنية رائدة ومتفوقة في القطاع المصرفي والمالي، يواصل ابتكار المنتجات والخدمات التي تضمن تلبية كافة احتياجات العملاء المصرفية بسهولة وراحة وكفاءة عالية. ومن بين تلك المنتجات حساب «الراتب» وحساب «كنز». وإضافة إلى ذلك، لا يدخر البنك جهدا في تطوير نظام بيئي مصرفي متوازن لعملائه من خلال تعزيز وتحسين المزايا المصرفية الرقمية، مثل خدمة الإنفاق، التي تمنح عملاء بنك برقان ليتحكموا في مصاريفهم لضمان مستقبل اقتصادي أفضل.