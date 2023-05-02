يعقوب العوضي



يستضيف نادي الألعاب الشتوية الكويتي بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال الأحد المقبل بمشاركة 8 منتخبات، حيث تقام الفعاليات على صالة النادي في منطقة بيان وتستمر حتى 13 الجاري.



وتشارك في البطولة منتخبات الكويت (المستضيف) وتونس والبحرين والجزائر التي ستلعب ضمن المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية ولبنان ومصر وعمان.



وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس النادي خالد المطيري أن صالة النادي جاهزة لاستضافة البطولة والجميع يعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة للظهور بالمظهر المشرف للرياضة الكويتية.



وأضاف المطيري أن المنتخبات المشاركة ستصل الجمعة المقبل على أن تتدرب على الصالة السبت المقبل مباشرة استعدادا لبدء منافساتها في البطولة، مرحبا بجميع الأشقاء العرب في بلدهم الثاني الكويت.



وذكر أن الكويت ستستضيف على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي لهوكي الجليد لاختيار أول مجلس إدارة للاتحاد لقيادة رياضة هوكي الجليد العربية للسنوات الأربع المقبلة.



وثمن رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للبطولة، مما يؤكد دعمه لاستضافة الكويت أهم الملتقيات الرياضية، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة لناديه لإنجاح هذا الحدث الرياضي.