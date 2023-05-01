عبد المحسن العمر: نستخدم تقنيات بصرية حديثة.. والأحداث تدور في عالم موازٍ

ليالي دهراب: «روح» تستدعي قوى الخير لتنقذ شقيقتها.. والتسامح هو رسالة العمل

روان العلي: أقدم دور أُم «رهف» وقوى الشر فرقت بيني وبين زوجي

أحمد النجار: أقدم شخصية مفتاح والمسرحية ڤانتازية وتقدم قصة حقيقية

الغالية: روان وشملان لعبا بمخي لأخرب بين أمي وأبوي

جاسم الجلاهمة: هدفنا أن نعزز أهمية العائلة عند الطفل وندعو للمحبة

د. علي بن حسين: أحب العمل مع ليالي دهراب لأنها professional

سلمان: تم تمديد العرض للخميس المقبل بناء على طلب الجمهور

دعاء خطاب

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مسرحية العناكب غنائية استعراضية تدورأحداثها في عالم موازي حول مجموعة من الأشخاص يمرون بمواقف انسانية تؤثر عليهم وعلى المحيطين بهم وتتصارع بها قوى الخير والشر، مع التركيزعلى قيم تهم الأطفال وتعزز قيمة ودور العائلة في إطار من الإبهار السمعي والبصري، وهي مستوحاة من قصة الطفل ريان، ذي الخمس أعوام الذي سقط في البئر وبقى عالقا فيه ضمن محاولات إنقاذ حبست أنفاس العالم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



المسرحية من إنتاج: ستيج جروب وتأليف: جاسم الجلاهمة وإخراج: عبدالمحسن العمر ، منتج فني: هبة هاشم بطولة: رهف العنزي، روان مهدي، ليالي دهراب، أحمد النجار، عبدالمحسن العمر، شملان العميري، روان العلي، الغالية، ويتم عرضها على مسرح نادي خيطان حتى الخميس المقبل بناء على رغبة الجمهور.